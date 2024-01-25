https://ria.ru/20240125/su-25-1923357393.html
Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2024
Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении
Российские лётчики-штурмовики на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским объектам на донецком направлении, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:11
2024-01-25T10:11
2024-01-25T10:11
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские лётчики-штурмовики на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским объектам на донецком направлении, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как лётчик садится в самолёт и осуществляет полёт на минимальной высоте, наносит удар и выполняет манёвр уклонения. После этого Су-25 возвращается на аэродром. "Получили задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа оценка - отлично", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Бэбск".
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, су-25, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
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Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: Су-25 нанесли удар по украинским объектам на Донецком направлении
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские лётчики-штурмовики на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским объектам на донецком направлении, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены.
На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как лётчик садится в самолёт и осуществляет полёт на минимальной высоте, наносит удар и выполняет манёвр уклонения. После этого Су-25 возвращается на аэродром.
"Получили задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа оценка - отлично", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Бэбск".
СМИ: Украина не сможет восполнить потери после российского удара