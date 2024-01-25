https://ria.ru/20240125/su-25-1923357393.html

Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении

Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2024

Российские Су-25 поразили объекты ВСУ на Донецком направлении

Российские лётчики-штурмовики на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским объектам на донецком направлении, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:11

2024-01-25T10:11

2024-01-25T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

су-25

воздушно-космические силы россии

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские лётчики-штурмовики на самолётах Су-25 нанесли удар по украинским объектам на донецком направлении, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как лётчик садится в самолёт и осуществляет полёт на минимальной высоте, наносит удар и выполняет манёвр уклонения. После этого Су-25 возвращается на аэродром. "Получили задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа оценка - отлично", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Бэбск".

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, су-25, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр