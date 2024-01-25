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Постпред: США быстро демонтировали соглашения по контролю над вооружениями

Постпред: США быстро демонтировали соглашения по контролю над вооружениями - РИА Новости, 25.01.2024

Постпред: США быстро демонтировали соглашения по контролю над вооружениями

США в последние годы активно демонтировали международные соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) с целью... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:14

2024-01-25T14:14

2024-01-25T14:14

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. США в последние годы активно демонтировали международные соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) с целью достижения военно-стратегического превосходства, что сильно дестабилизировало ситуацию в этой сфере в мире, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Для получения решающего военно-стратегического превосходства Вашингтон, активно поддерживаемый союзниками, на протяжении последних лет фактически демонтировал систему соглашений КВРН", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению. Дипломат добавил, что это происходило либо посредством одностороннего выхода из договоров, такие как ДПРО, ДРСМД и ДОН, либо путем создания неприемлемых условий для выполнения таких соглашений его участниками, "как это, в частности, произошло в случае с ДОВСЕ и ДСНВ". "Следствием этого стало не просто разрушение базовых "разоруженческих" режимов и механизмов поддержания мира и безопасности, но и ещё большая дестабилизация военно-политической и военно-стратегической обстановки в мире", - отметил постпред России. Гатилов подчеркнул, что действия РФ в данной сфере всегда носили ответный характер, осуществлялись с соблюдением имеющихся обязательств и были направлены исключительно на нивелирование угроз, возникающих в результате деструктивной линии Запада. "Именно так следует расценивать отзыв нашей страной ратификации ДВЗЯИ или решение о размещении ядерного оружия на территории Республики Беларусь, являющейся частью Союзного государства с Российской Федерацией и имеющей общее с нашей страной пространство безопасности", - заявил он. ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

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