https://ria.ru/20240125/soglashenie-1923370992.html

ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник

ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024

ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник

Палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Турции обсуждают новое соглашение о временном прекращении огня и освобождению заложников,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:02

2024-01-25T11:02

2024-01-25T11:51

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катар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Турции обсуждают новое соглашение о временном прекращении огня и освобождению заложников, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре."При посредничестве Катара и нашей поддержке обсуждается очередное соглашение, но на данный момент какой-либо конкретики нет. Есть ряд условий, выдвинутых со стороны ХАМАС по заложникам, мы с ними ознакомлены, они переданы через посредников", — сообщил собеседник агентства.Он подчеркнул, что "пока все на стадии обсуждения".Как сообщал РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим, палестинское движение получило и рассмотрело несколько сценариев прекращения огня и освобождения заложников.Отмечается, что официально декларируемые требования и намерения сторон несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html

израиль

катар

турция

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в мире, израиль, хамас, катар, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году