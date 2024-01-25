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ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024
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11:02 25.01.2024 (обновлено: 11:51 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/soglashenie-1923370992.html
ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник
ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024
ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник
Палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Турции обсуждают новое соглашение о временном прекращении огня и освобождению заложников,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:02
2024-01-25T11:51
в мире
израиль
хамас
катар
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Турции обсуждают новое соглашение о временном прекращении огня и освобождению заложников, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.&quot;При посредничестве Катара и нашей поддержке обсуждается очередное соглашение, но на данный момент какой-либо конкретики нет. Есть ряд условий, выдвинутых со стороны ХАМАС по заложникам, мы с ними ознакомлены, они переданы через посредников&quot;, — сообщил собеседник агентства.Он подчеркнул, что "пока все на стадии обсуждения".Как сообщал РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим, палестинское движение получило и рассмотрело несколько сценариев прекращения огня и освобождения заложников.Отмечается, что официально декларируемые требования и намерения сторон несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, катар, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС и Израиль обсуждают новое соглашение по заложникам, сообщил источник

ХАМАС и Израиль через посредников обсуждают новое соглашение по заложникам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС
Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС . Архивное фото
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Турции обсуждают новое соглашение о временном прекращении огня и освобождению заложников, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
«

"При посредничестве Катара и нашей поддержке обсуждается очередное соглашение, но на данный момент какой-либо конкретики нет. Есть ряд условий, выдвинутых со стороны ХАМАС по заложникам, мы с ними ознакомлены, они переданы через посредников", — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "пока все на стадии обсуждения".
Как сообщал РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим, палестинское движение получило и рассмотрело несколько сценариев прекращения огня и освобождения заложников.
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Отмечается, что официально декларируемые требования и намерения сторон несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа.
С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в анклаве. Сухопутные войска окружили город Газа, а сектор фактически разделили на южную и северную части.
В ноябре стороны объявляли перемирие для обмена заложников и арестованных палестинцев. Впоследствии власти Израиля заявили, что у ХАМАС остаются 126 граждан страны и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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В миреИзраильХАМАСКатарТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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