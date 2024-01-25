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Мишустин: положения указа о многодетных семьях нужно выполнить оперативно

Мишустин: положения указа о многодетных семьях нужно выполнить оперативно - РИА Новости, 25.01.2024

Мишустин: положения указа о многодетных семьях нужно выполнить оперативно

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину контролировать реализацию указа президента России Владимира Путина о многодетных семьях, подчеркнув, что... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:10

2024-01-25T15:10

2024-01-25T15:20

общество

михаил мишустин

владимир путин

россия

год семьи

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину контролировать реализацию указа президента России Владимира Путина о многодетных семьях, подчеркнув, что все положения указа необходимо выполнить оперативно."Уважаемые коллеги, все положения указа необходимо выполнить оперативно. Также прошу внимательно контролировать, как он реализуется. Семьи, тем более многодетные, должны получать максимальную заботу от государства", - сказал он на заседании правительства.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при обучении в очном формате.

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общество, михаил мишустин, владимир путин, россия, год семьи