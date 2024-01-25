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Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта - РИА Новости, 25.01.2024
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11:46 25.01.2024 (обновлено: 11:59 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/samolet-1923381476.html
Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта
Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта - РИА Новости, 25.01.2024
Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что экипаж самолета Ил-76 ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:46
2024-01-25T11:59
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что экипаж самолета Ил-76 ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители."Вчера вооруженными силами Украины был сбит самолет военно-транспортной авиации РФ, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Все находившиеся на борту судна погибли, в том числе шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах", - написал Гладков.Гладков выразил соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. "Вечная память Героям", - добавил Гладков.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что могла сбить Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта

Гладков: экипаж подбитого ВСУ Ил-76 ценой собственных жизней спас мирных жителей

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что экипаж самолета Ил-76 ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители.
"Вчера вооруженными силами Украины был сбит самолет военно-транспортной авиации РФ, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Все находившиеся на борту судна погибли, в том числе шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах", - написал Гладков.
Гладков выразил соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. "Вечная память Героям", - добавил Гладков.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что могла сбить Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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