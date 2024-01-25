https://ria.ru/20240125/samolet-1923362534.html

Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области - РИА Новости, 25.01.2024

Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:36

2024-01-25T10:36

2024-01-25T12:43

белгородская область

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.Как подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, экипаж действовал профессионально и самоотверженно и ценой собственных жизней увел подбитый самолет от села Яблоново, мирные жители не пострадали.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Киевом собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность продолжения обменов пленными между Россией и Украиной.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-25T10:36 true PT0M42S

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-25T10:36 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

белгородская область, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия