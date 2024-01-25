Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
Как подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, экипаж действовал профессионально и самоотверженно и ценой собственных жизней увел подбитый самолет от села Яблоново, мирные жители не пострадали.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.
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