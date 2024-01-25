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Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 25.01.2024 (обновлено: 12:43 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/samolet-1923362534.html
Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области
Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области - РИА Новости, 25.01.2024
Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области
На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:36
2024-01-25T12:43
белгородская область
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.Как подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, экипаж действовал профессионально и самоотверженно и ценой собственных жизней увел подбитый самолет от села Яблоново, мирные жители не пострадали.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Киевом собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность продолжения обменов пленными между Россией и Украиной.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
белгородская область
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-01-25T10:36
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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белгородская область, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Белгородская область, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На месте крушения российского транспортника Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики, они в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
Как подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, экипаж действовал профессионально и самоотверженно и ценой собственных жизней увел подбитый самолет от села Яблоново, мирные жители не пострадали.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Киевом собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность продолжения обменов пленными между Россией и Украиной.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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