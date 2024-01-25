https://ria.ru/20240125/rossiya-1923447318.html
В Пермском крае родители назвали дочку Россией
В Пермском крае родители назвали дочку Россией - РИА Новости, 25.01.2024
В Пермском крае родители назвали дочку Россией
Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:52
2024-01-25T15:52
2024-01-25T15:54
общество
россия
краснокамск
пермский край
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. "Девочка родилась 20 января в перинатальном центре. Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя - Россия. Это третий ребёнок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", - пояснил представитель городских властей. Мать и отец России отмечали, что имя дочки очень мелодичное.
https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, краснокамск, пермский край
Общество, Россия, Краснокамск, Пермский край
В Пермском крае родители назвали дочку Россией
Родители из пермского Краснокамска назвали дочку Россией
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти.
"Девочка родилась 20 января в перинатальном центре. Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя - Россия. Это третий ребёнок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", - пояснил представитель городских властей.
Мать и отец России отмечали, что имя дочки очень мелодичное.
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