https://ria.ru/20240125/rossiya-1923447318.html

В Пермском крае родители назвали дочку Россией

В Пермском крае родители назвали дочку Россией - РИА Новости, 25.01.2024

В Пермском крае родители назвали дочку Россией

Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:52

2024-01-25T15:52

2024-01-25T15:54

общество

россия

краснокамск

пермский край

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. "Девочка родилась 20 января в перинатальном центре. Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя - Россия. Это третий ребёнок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", - пояснил представитель городских властей. Мать и отец России отмечали, что имя дочки очень мелодичное.

https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html

россия

краснокамск

пермский край

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Ольга Фомченкова

общество, россия, краснокамск, пермский край