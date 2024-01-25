Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае родители назвали дочку Россией - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 25.01.2024 (обновлено: 15:54 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/rossiya-1923447318.html
В Пермском крае родители назвали дочку Россией
В Пермском крае родители назвали дочку Россией - РИА Новости, 25.01.2024
В Пермском крае родители назвали дочку Россией
Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:52
2024-01-25T15:54
общество
россия
краснокамск
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_836ec4cf2d0fb968d1e73922e118b2ef.jpg
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти. "Девочка родилась 20 января в перинатальном центре. Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя - Россия. Это третий ребёнок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", - пояснил представитель городских властей. Мать и отец России отмечали, что имя дочки очень мелодичное.
https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html
россия
краснокамск
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_dfdec883ce0d5569a2c5d01709a382a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, краснокамск, пермский край
Общество, Россия, Краснокамск, Пермский край
В Пермском крае родители назвали дочку Россией

Родители из пермского Краснокамска назвали дочку Россией

© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Родители из пермского Краснокамска Анна Королева и Сергей Матвеев назвали свою дочку именем Россия, сообщили РИА Новости городские власти.
"Девочка родилась 20 января в перинатальном центре. Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя - Россия. Это третий ребёнок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", - пояснил представитель городских властей.
Мать и отец России отмечали, что имя дочки очень мелодичное.
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией
27 ноября 2023, 12:37
 
ОбществоРоссияКраснокамскПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала