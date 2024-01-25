Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:50 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923066326.html
Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего
Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего
В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем год назад, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:50
2024-01-25T05:50
туризм
туризм
новости - туризм
иркутская область
краснодарский край
владимирская область
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149974/09/1499740984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11bb2ae76bc34d98ec90befc12b3eb31.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем год назад, сообщает "Яндекс.Путешествия".Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Туристы чувствуют уверенность в планах на весенне-летний отдых. Еще один фактор — увеличение числа доступных мест для отдыха, отмечают эксперты онлайн-сервиса, проанализировавшие заявки на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи оформляют ранние заказы за 205 дней. Год назад этот показатель составлял 194 дня.Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в Иркутской области — в среднем за 226 дней до даты визита. В Карелии заказы оформляют в среднем за 215 дней, в Крыму — за 214, а в Краснодарском крае — за 212 дней. Номера в Мурманской, Владимирской областях, в Дагестане и республике Алтай туристы оплачивают в среднем за 207 дней. Замыкают десятку лидеров Ростовская область и Ставропольский край, где номера стараются закрепить за собой за 200 дней до отпуска.Среди зарубежных направлений лидер списка — Абхазия, где гостиницы оплачивают в среднем за 218 суток до поездки. Меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане — в среднем отели в республике бронируют за 135 дней до путешествия.
https://ria.ru/20240120/murmansk-1921886493.html
иркутская область
краснодарский край
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149974/09/1499740984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_910b6e9fa9241b8be1c6b04c69ae6357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, иркутская область, краснодарский край, владимирская область, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Иркутская область, Краснодарский край, Владимирская область, отдых в России
Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего

Эксперты: в этом году россияне бронируют летний отдых уже зимой

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк"Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем год назад, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Туристы чувствуют уверенность в планах на весенне-летний отдых. Еще один фактор — увеличение числа доступных мест для отдыха, отмечают эксперты онлайн-сервиса, проанализировавшие заявки на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.
Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи оформляют ранние заказы за 205 дней. Год назад этот показатель составлял 194 дня.
Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в Иркутской области — в среднем за 226 дней до даты визита. В Карелии заказы оформляют в среднем за 215 дней, в Крыму — за 214, а в Краснодарском крае — за 212 дней. Номера в Мурманской, Владимирской областях, в Дагестане и республике Алтай туристы оплачивают в среднем за 207 дней. Замыкают десятку лидеров Ростовская область и Ставропольский край, где номера стараются закрепить за собой за 200 дней до отпуска.
Среди зарубежных направлений лидер списка — Абхазия, где гостиницы оплачивают в среднем за 218 суток до поездки. Меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане — в среднем отели в республике бронируют за 135 дней до путешествия.
Туристка с оленями в комплексе Самь-Сыйт - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Секреты Заполярья. Где искать оленей, китов и пальмы в Мурманской области
20 января, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИркутская областьКраснодарский крайВладимирская областьотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала