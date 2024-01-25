Эксперты назвали регионы, отдых в которых россияне бронируют раньше всего
Эксперты: в этом году россияне бронируют летний отдых уже зимой
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк"Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем год назад, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Туристы чувствуют уверенность в планах на весенне-летний отдых. Еще один фактор — увеличение числа доступных мест для отдыха, отмечают эксперты онлайн-сервиса, проанализировавшие заявки на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.
Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи оформляют ранние заказы за 205 дней. Год назад этот показатель составлял 194 дня.
Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в Иркутской области — в среднем за 226 дней до даты визита. В Карелии заказы оформляют в среднем за 215 дней, в Крыму — за 214, а в Краснодарском крае — за 212 дней. Номера в Мурманской, Владимирской областях, в Дагестане и республике Алтай туристы оплачивают в среднем за 207 дней. Замыкают десятку лидеров Ростовская область и Ставропольский край, где номера стараются закрепить за собой за 200 дней до отпуска.
Среди зарубежных направлений лидер списка — Абхазия, где гостиницы оплачивают в среднем за 218 суток до поездки. Меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане — в среднем отели в республике бронируют за 135 дней до путешествия.