https://ria.ru/20240125/primore-1923399525.html

В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой

В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой - РИА Новости, 25.01.2024

В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой

Житель приморского Арсеньева, который забил битой знакомого на почве ревности, арестован на два месяца, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:59

2024-01-25T12:59

2024-01-25T13:01

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Житель приморского Арсеньева, который забил битой знакомого на почве ревности, арестован на два месяца, сообщает прокуратура региона. Ранее полиция Приморья информировала, что 56-летний житель приморского Арсеньева нанес 55-летнему мужчине удары битой по всему телу. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали по горячим следам. Прокуратура Приморья сообщала, что конфликт произошёл на почве ревности, СУСК - что возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство), фигурант нанес потерпевшему множество ударов арматурой и битой. "Сегодня с учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240123/sud-1922940151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия