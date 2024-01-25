https://ria.ru/20240125/primore-1923399525.html
В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой
В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой - РИА Новости, 25.01.2024
В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой
Житель приморского Арсеньева, который забил битой знакомого на почве ревности, арестован на два месяца, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:59
2024-01-25T12:59
2024-01-25T13:01
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Житель приморского Арсеньева, который забил битой знакомого на почве ревности, арестован на два месяца, сообщает прокуратура региона. Ранее полиция Приморья информировала, что 56-летний житель приморского Арсеньева нанес 55-летнему мужчине удары битой по всему телу. Пострадавший был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали по горячим следам. Прокуратура Приморья сообщала, что конфликт произошёл на почве ревности, СУСК - что возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство), фигурант нанес потерпевшему множество ударов арматурой и битой. "Сегодня с учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240123/sud-1922940151.html
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происшествия, россия
В Приморье арестовали ревнивца, забившего знакомого до смерти битой
В Приморье ревнивца, забившего знакомого до смерти битой, арестовали на 2 месяца