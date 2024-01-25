https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки - РИА Новости, 25.01.2024
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Измайловский суд Москвы в четверг приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 11 годам главу фармацевтической... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:11
2024-01-25T15:11
2024-01-25T17:23
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы в четверг приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 11 годам главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля за взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья Екатерина Степина.Супруга Шпигеля Евгения получила 8,5 лет колонии общего режима, суд также обязал ее оплатить штраф в 150 миллионов рублей. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима: гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - 8,5 лет и штраф в 60 миллионов; родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - по 7,5 лет.Как сообщил РИА Новости адвокаты осужденных, они планируют обжаловать приговор. Так, защитница Шпигеля Зарина Фарниева заявила, что вне зависимости от срока "для Бориса Исааковича это смертный приговор". "Он в инвалидной коляске, у него сердечно-сосудистые заболевания и другие, они множественные, течение одного заболевания усиливает другое, все три года он находился в больнице в СИЗО", - отметила собеседница.Изначально оглашение должно было состояться в минувший понедельник, однако его отложили по неназванным причинам. Гособвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля.Дело слушалось на выездных заседаниях в СИЗО-1 из-за болезни Шпигеля, в суде огласили лишь приговор.Иван Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председателю совета директоров "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Все фигуранты под стражей.Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей.Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий.Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.На днях Октябрьский районный суд Пензы перевел в закрытый режим рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей в доход государства.
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922317672.html
https://ria.ru/20240119/sud-1922278024.html
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происшествия, пензенская область, москва, пенза, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Пензенская область, Москва, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Экс-губернатора Пензенской области суд приговорил к 12 годам колонии за взятки
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Измайловский суд Москвы в четверг приговорил к 12 годам колонии бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 11 годам главу фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля за взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья Екатерина Степина.
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Супруга Шпигеля Евгения получила 8,5 лет колонии общего режима, суд также обязал ее оплатить штраф в 150 миллионов рублей. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима: гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков - 8,5 лет и штраф в 60 миллионов; родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - по 7,5 лет.
Как сообщил РИА Новости адвокаты осужденных, они планируют обжаловать приговор. Так, защитница Шпигеля Зарина Фарниева заявила, что вне зависимости от срока "для Бориса Исааковича это смертный приговор". "Он в инвалидной коляске, у него сердечно-сосудистые заболевания и другие, они множественные, течение одного заболевания усиливает другое, все три года он находился в больнице в СИЗО", - отметила собеседница.
Изначально оглашение должно было состояться в минувший понедельник, однако его отложили по неназванным причинам. Гособвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет для Шпигеля.
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Дело слушалось на выездных заседаниях в СИЗО-1 из-за болезни Шпигеля, в суде огласили лишь приговор.
Иван Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председателю совета директоров "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Все фигуранты под стражей.
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей.
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Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК
, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий.
Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
На днях Октябрьский районный суд Пензы
перевел в закрытый режим рассмотрение иска Генпрокуратуры
о взыскании с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей в доход государства.
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