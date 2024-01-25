https://ria.ru/20240125/pozhar-1923343486.html

При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2024

При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека

В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:45

2024-01-25T08:45

2024-01-25T09:04

иркутская область

иркутский район

происшествия

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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. В СНТ "Зеленое" Иркутского района вечером в среду произошло возгорание построек на территории частного дома. "В результате пожара погибли 68-летние муж с женой… Организованно проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html

иркутская область

иркутский район

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иркутская область, иркутский район, происшествия