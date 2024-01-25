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При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2024
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08:45 25.01.2024 (обновлено: 09:04 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923343486.html
При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека
При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2024
При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека
В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:45
2024-01-25T09:04
иркутская область
иркутский район
происшествия
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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. В СНТ "Зеленое" Иркутского района вечером в среду произошло возгорание построек на территории частного дома. "В результате пожара погибли 68-летние муж с женой… Организованно проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
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иркутская область, иркутский район, происшествия
Иркутская область, Иркутский район, Происшествия
При пожаре в доме в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в частном доме в Иркутском районе погибли два человека

© СУСК РФ по Иркутской областиПоследствия пожара СНТ "Зеленое" в Иркутском районе Иркутской области
Последствия пожара СНТ Зеленое в Иркутском районе Иркутской области
© СУСК РФ по Иркутской области
Последствия пожара СНТ "Зеленое" в Иркутском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли два человека, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
В СНТ "Зеленое" Иркутского района вечером в среду произошло возгорание построек на территории частного дома.
"В результате пожара погибли 68-летние муж с женой… Организованно проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
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22 января, 14:35
 
Иркутская областьИркутский районПроисшествия
 
 
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