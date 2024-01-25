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Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2024
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14:07 25.01.2024 (обновлено: 14:19 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/peskov-1923417639.html
Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков
Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2024
Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков
Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, которая определяется в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:07
2024-01-25T14:19
дмитрий песков
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, которая определяется в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию, прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого Альянса определяется за океаном, в Вашингтоне", -сказал он в эфире "Первого канала".
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дмитрий песков, вашингтон (штат), россия
Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Россия
Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков

Песков: Запад совершенно четко занимает жесткую антироссийскую позицию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, которая определяется в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию, прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого Альянса определяется за океаном, в Вашингтоне", -сказал он в эфире "Первого канала".
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Дмитрий ПесковВашингтон (штат)Россия
 
 
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