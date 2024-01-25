https://ria.ru/20240125/peskov-1923417639.html

Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков

Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2024

Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, заявил Песков

Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, которая определяется в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:07

2024-01-25T14:07

2024-01-25T14:19

дмитрий песков

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, которая определяется в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Запад совершенно четко занимает позицию антироссийскую. И занимает позицию, прежде всего, которую определяет Североатлантический альянс. Политика этого Альянса определяется за океаном, в Вашингтоне", -сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20240125/evropa-1923379190.html

вашингтон (штат)

россия

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дмитрий песков, вашингтон (штат), россия