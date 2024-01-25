https://ria.ru/20240125/pedagog-1923454885.html
Путин назвал главные задачи педагога
Путин назвал главные задачи педагога - РИА Новости, 25.01.2024
Путин назвал главные задачи педагога
Президент РФ Владимир Путин, выступая перед студентами, перечислил главные задачи педагогов, среди которых воспитание счастливых людей, передача знаний и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:21
2024-01-25T16:21
2024-01-25T16:23
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед студентами, перечислил главные задачи педагогов, среди которых воспитание счастливых людей, передача знаний и культуры. Во время встречи одна из студенток задача вопрос президенту о том, какова, на его взгляд, главная задача педагога – воспитание, передача знаний или передача культуры в ее широком и самом сложном смысле. "А Вы как думаете?", — спросил Путин. "Мы считаем, что все вместе должно быть", — ответила студентка, которая обучается на профессию педагога. "Всё знаете, что спрашивать?", — пошутил в ответ президент. "Наши классики, вы их все знаете, я уже не помню, кто конкретно это, он сказал о том, что главная задача педагога – воспитывать счастливых людей. Но он сказал воспитывать, то есть классики наши ставили во главу угла воспитание. Я уже тоже говорил публично, могу повторить, как-то в разговоре с патриархом Московским и всея Руси я тоже услышал от него примерно то же самое – он сказал, ну знания вы дадите, а вот воспитание – вот что важно. Но я все-таки ближе к вашей точке зрения. Важно всё в совокупности, потому что воспитание невозможно без знаний", - отметил Путин. Президент подчеркнул, что воспитывать человека нужно на базе культурных и традиционных ценностей. "Как же можно воспитать человека, не давая ему знаний о том, кто он такой, что такое за страна, в которой он живет, какова ее история, чем мы гордимся. Разве можно воспитать счастливого человека, который не нашел себя в профессии, в жизни, и не может добиваться результатов в своей работе? Поэтому мне кажется, что вы правы, все это важно в совокупности и вот так и нужно действовать – воспитание, знание, культура", - заключил он.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин назвал главные задачи педагога
Путин назвал воспитание и передачу знаний главными задачами педагогов
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед студентами, перечислил главные задачи педагогов, среди которых воспитание счастливых людей, передача знаний и культуры.
Во время встречи одна из студенток задача вопрос президенту о том, какова, на его взгляд, главная задача педагога – воспитание, передача знаний или передача культуры в ее широком и самом сложном смысле.
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"А Вы как думаете?", — спросил Путин.
"Мы считаем, что все вместе должно быть", — ответила студентка, которая обучается на профессию педагога.
"Всё знаете, что спрашивать?", — пошутил в ответ президент.
"Наши классики, вы их все знаете, я уже не помню, кто конкретно это, он сказал о том, что главная задача педагога – воспитывать счастливых людей. Но он сказал воспитывать, то есть классики наши ставили во главу угла воспитание. Я уже тоже говорил публично, могу повторить, как-то в разговоре с патриархом Московским и всея Руси я тоже услышал от него примерно то же самое – он сказал, ну знания вы дадите, а вот воспитание – вот что важно. Но я все-таки ближе к вашей точке зрения. Важно всё в совокупности, потому что воспитание невозможно без знаний", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что воспитывать человека нужно на базе культурных и традиционных ценностей.
"Как же можно воспитать человека, не давая ему знаний о том, кто он такой, что такое за страна, в которой он живет, какова ее история, чем мы гордимся. Разве можно воспитать счастливого человека, который не нашел себя в профессии, в жизни, и не может добиваться результатов в своей работе? Поэтому мне кажется, что вы правы, все это важно в совокупности и вот так и нужно действовать – воспитание, знание, культура", - заключил он.
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