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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:41

2024-01-25T10:41

2024-01-25T10:41

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия