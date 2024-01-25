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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:41
2024-01-25T10:41
2024-01-25T10:41
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка