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Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923361443.html
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 25.01.2024
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:32
2024-01-25T10:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:30 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. За полтора часа с 2.10 было еще выпущено восемь "натовских" снарядов по указанному району Горловки и Киевскому району Донецка. Обстрел возобновился в 9.30, и за 35 минут по Ясиноватскому району и Горловке украинские силы выпустили восемь таких же снарядов. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
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96
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7 495 645-6601
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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:30 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке
Вчера, 21:43
За полтора часа с 2.10 было еще выпущено восемь "натовских" снарядов по указанному району Горловки и Киевскому району Донецка.
Обстрел возобновился в 9.30, и за 35 минут по Ясиноватскому району и Горловке украинские силы выпустили восемь таких же снарядов.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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