https://ria.ru/20240125/obse-1923439825.html

Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ

Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ - РИА Новости, 25.01.2024

Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ

Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:21

2024-01-25T15:21

2024-01-25T15:21

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Совершенно недопустима тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. Постпред РФ заявил, что востребовано "объективное восприятие сложившейся ситуации" и что не замечать гражданских жертв от применения оружия, поставленного Киеву странами НАТО – "значит обманывать самих себя и международное сообщество". Лукашевич призвал Мальту на посту председателя в ОБСЕ вести на украинском направлении сбалансированную и транспарентную работу, а также способствовать снижению конфронтации, а не её усилению. По его словам, в нынешней ситуации "необходимо научиться слышать друг друга, пока ещё не поздно". "Попытки диктата и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения некоего "миропорядка, основанного на правилах", уже доказали свою ущербность и тупиковость. Они сделали мир менее безопасным – и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - заявил постоянный представитель России.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html

https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html

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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, украина