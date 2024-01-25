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Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ - РИА Новости, 25.01.2024
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15:21 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obse-1923439825.html
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ - РИА Новости, 25.01.2024
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ
Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:21
2024-01-25T15:21
в мире
россия
александр лукашевич
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Совершенно недопустима тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. Постпред РФ заявил, что востребовано "объективное восприятие сложившейся ситуации" и что не замечать гражданских жертв от применения оружия, поставленного Киеву странами НАТО – "значит обманывать самих себя и международное сообщество". Лукашевич призвал Мальту на посту председателя в ОБСЕ вести на украинском направлении сбалансированную и транспарентную работу, а также способствовать снижению конфронтации, а не её усилению. По его словам, в нынешней ситуации "необходимо научиться слышать друг друга, пока ещё не поздно". "Попытки диктата и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения некоего "миропорядка, основанного на правилах", уже доказали свою ущербность и тупиковость. Они сделали мир менее безопасным – и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - заявил постоянный представитель России.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, украина
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Украина
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ

Лукашевич: тотальная украинизация повестки дня и деятельности ОБСЕ недопустима

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Совершенно недопустима тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
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Постпред РФ заявил, что востребовано "объективное восприятие сложившейся ситуации" и что не замечать гражданских жертв от применения оружия, поставленного Киеву странами НАТО – "значит обманывать самих себя и международное сообщество".
Лукашевич призвал Мальту на посту председателя в ОБСЕ вести на украинском направлении сбалансированную и транспарентную работу, а также способствовать снижению конфронтации, а не её усилению.
По его словам, в нынешней ситуации "необходимо научиться слышать друг друга, пока ещё не поздно".
"Попытки диктата и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения некоего "миропорядка, основанного на правилах", уже доказали свою ущербность и тупиковость. Они сделали мир менее безопасным – и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - заявил постоянный представитель России.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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