https://ria.ru/20240125/obse-1923439825.html
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ - РИА Новости, 25.01.2024
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ
Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:21
2024-01-25T15:21
2024-01-25T15:21
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Совершенно недопустима тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. Постпред РФ заявил, что востребовано "объективное восприятие сложившейся ситуации" и что не замечать гражданских жертв от применения оружия, поставленного Киеву странами НАТО – "значит обманывать самих себя и международное сообщество". Лукашевич призвал Мальту на посту председателя в ОБСЕ вести на украинском направлении сбалансированную и транспарентную работу, а также способствовать снижению конфронтации, а не её усилению. По его словам, в нынешней ситуации "необходимо научиться слышать друг друга, пока ещё не поздно". "Попытки диктата и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения некоего "миропорядка, основанного на правилах", уже доказали свою ущербность и тупиковость. Они сделали мир менее безопасным – и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - заявил постоянный представитель России.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923411747.html
https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр лукашевич, обсе, украина
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Украина
Лукашевич заявил о недопустимости тотальной украинизации повестки дня ОБСЕ
Лукашевич: тотальная украинизация повестки дня и деятельности ОБСЕ недопустима
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям совершенно недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Совершенно недопустима тотальная "украинизация" повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации.
Постпред России при ОБСЕ назвал условия диалога по Украине
Постпред РФ заявил, что востребовано "объективное восприятие сложившейся ситуации" и что не замечать гражданских жертв от применения оружия, поставленного Киеву
странами НАТО
– "значит обманывать самих себя и международное сообщество".
Лукашевич призвал Мальту
на посту председателя в ОБСЕ вести на украинском направлении сбалансированную и транспарентную работу, а также способствовать снижению конфронтации, а не её усилению.
По его словам, в нынешней ситуации "необходимо научиться слышать друг друга, пока ещё не поздно".
"Попытки диктата и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения некоего "миропорядка, основанного на правилах", уже доказали свою ущербность и тупиковость. Они сделали мир менее безопасным – и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - заявил постоянный представитель России.
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду