Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76
Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж выразил соболезнования из-за крушения Ил-76
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж, комментируя катастрофу Ил-76 в Белгородской области, заявил, что организация осуждает насилие, и каждая смерть - это трагедия, но обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.
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"Каждая смерть - это трагедия, и слишком много жизней унесла эта война, в том числе и в последние дни", - сказал Дадж на пресс-конференции в четверг.
По его словам, факты произошедшего "еще предстоит установить".
"ОБСЕ может только еще больше осудить насилие и повторить, что защита жизни имеет первостепенное значение. Лучший способ добиться этого - прекращение Россией войны против Украины", - сказал он.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.