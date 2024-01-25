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Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obse-1923432414.html
Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76
Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76
Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж, комментируя катастрофу Ил-76 в Белгородской области, заявил, что организация осуждает насилие, и каждая смерть - это трагедия,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:57
2024-01-25T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
киев
вячеслав володин
дмитрий песков
обсе
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж, комментируя катастрофу Ил-76 в Белгородской области, заявил, что организация осуждает насилие, и каждая смерть - это трагедия, но обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. "Каждая смерть - это трагедия, и слишком много жизней унесла эта война, в том числе и в последние дни", - сказал Дадж на пресс-конференции в четверг. По его словам, факты произошедшего "еще предстоит установить". "ОБСЕ может только еще больше осудить насилие и повторить, что защита жизни имеет первостепенное значение. Лучший способ добиться этого - прекращение Россией войны против Украины", - сказал он. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/il-76-1923427578.html
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в мире, россия, белгородская область, киев, вячеслав володин, дмитрий песков, обсе, вооруженные силы украины, госдума рф, зрк с-300, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Киев, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ЗРК С-300, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования из-за крушения Ил-76

Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж выразил соболезнования из-за крушения Ил-76

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж, комментируя катастрофу Ил-76 в Белгородской области, заявил, что организация осуждает насилие, и каждая смерть - это трагедия, но обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.
«
"Каждая смерть - это трагедия, и слишком много жизней унесла эта война, в том числе и в последние дни", - сказал Дадж на пресс-конференции в четверг.
По его словам, факты произошедшего "еще предстоит установить".
"ОБСЕ может только еще больше осудить насилие и повторить, что защита жизни имеет первостепенное значение. Лучший способ добиться этого - прекращение Россией войны против Украины", - сказал он.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского по крушению Ил-76
14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьКиевВячеслав ВолодинДмитрий ПесковОБСЕВооруженные силы УкраиныГосдума РФЗРК С-300Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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