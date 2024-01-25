В Новотроицке при обрушении насосной станции погибли два человека
Меньшиков: в Новотроицке при обрушении насосной станции погибли два человека
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
УФА, 25 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщил глава города Денис Меньшиков.
По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.
Позже губернатор региона Денис Паслер сообщал, что в момент обрушения в здании находились 12 человек. По его данным, во время ликвидации последствий ЧП 10 человек были спасены, трое из них были госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни.
"К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек. Искренние соболезнования родным и близким. Невозможно передать словами боль утраты. Мы скорбим вместе с вами. Семьям погибшим будет оказана всесторонняя помощь. Пять пострадавших, с ранениями средней тяжести, доставлены в медицинское учреждение Орска. Им оказывается квалифицированная помощь по всем направлениям", - написал Меньшиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с пострадавшими работают психологи.