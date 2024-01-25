https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923504665.html

В Новотроицке при обрушении насосной станции погибли два человека

В Новотроицке при обрушении насосной станции погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2024

В Новотроицке при обрушении насосной станции погибли два человека

Два человека погибли, пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщил глава города Денис Меньшиков. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:16

2024-01-25T19:16

2024-01-25T19:16

происшествия

новотроицк

денис паслер

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 25 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщил глава города Денис Меньшиков. По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро. Позже губернатор региона Денис Паслер сообщал, что в момент обрушения в здании находились 12 человек. По его данным, во время ликвидации последствий ЧП 10 человек были спасены, трое из них были госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни. "К великому сожалению, эта авария унесла жизнь двух человек. Искренние соболезнования родным и близким. Невозможно передать словами боль утраты. Мы скорбим вместе с вами. Семьям погибшим будет оказана всесторонняя помощь. Пять пострадавших, с ранениями средней тяжести, доставлены в медицинское учреждение Орска. Им оказывается квалифицированная помощь по всем направлениям", - написал Меньшиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что с пострадавшими работают психологи.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html

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происшествия, новотроицк, денис паслер, следственный комитет россии (ск рф)