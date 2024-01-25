Рейтинг@Mail.ru
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 25.01.2024 (обновлено: 15:21 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923431436.html
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек - РИА Новости, 25.01.2024
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:53
2024-01-25T15:21
новотроицк
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f045221d1f75a0b32b6f4bf8ef012c30.jpg
УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.Паслер в своём Telegram-канале рассказал, что из 12 человек, находившихся на станции в момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков."К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков. На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации", - сообщил губернатор.Он отметил, что все городское хозяйство функционирует в штатном режиме, ЧС не отразилось на работе системы ЖКХ. "Сейчас в Новотроицке находится глава регионального минстроя Александр Полухин - необходимо определить объем и порядок восстановительных работ", - добавил Паслер.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html
новотроицк
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_9848120ba19fe4780c8060c48f2d3ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новотроицк, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Новотроицк, Происшествия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек

Паслер: в Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.
Паслер в своём Telegram-канале рассказал, что из 12 человек, находившихся на станции в момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков.
"К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков. На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации", - сообщил губернатор.
Он отметил, что все городское хозяйство функционирует в штатном режиме, ЧС не отразилось на работе системы ЖКХ. "Сейчас в Новотроицке находится глава регионального минстроя Александр Полухин - необходимо определить объем и порядок восстановительных работ", - добавил Паслер.
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья
10:10
 
НовотроицкПроисшествияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала