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В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек - РИА Новости, 25.01.2024
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:53
2024-01-25T14:53
2024-01-25T15:21
новотроицк
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.Паслер в своём Telegram-канале рассказал, что из 12 человек, находившихся на станции в момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков."К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков. На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации", - сообщил губернатор.Он отметил, что все городское хозяйство функционирует в штатном режиме, ЧС не отразилось на работе системы ЖКХ. "Сейчас в Новотроицке находится глава регионального минстроя Александр Полухин - необходимо определить объем и порядок восстановительных работ", - добавил Паслер.
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новотроицк, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Новотроицк, Происшествия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
Паслер: в Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек
УФА, 25 янв - РИА Новости.
Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор
Оренбургской области Денис Паслер.
По данным СК
, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.
Паслер в своём Telegram-канале рассказал, что из 12 человек, находившихся на станции в момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков.
"К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков. На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации", - сообщил губернатор.
Он отметил, что все городское хозяйство функционирует в штатном режиме, ЧС не отразилось на работе системы ЖКХ. "Сейчас в Новотроицке находится глава регионального минстроя Александр Полухин - необходимо определить объем и порядок восстановительных работ", - добавил Паслер.
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