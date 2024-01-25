https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923431436.html

В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек

В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек - РИА Новости, 25.01.2024

В Новотроицке под завалами насосной станции остался один человек

Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:53

2024-01-25T14:53

2024-01-25T15:21

новотроицк

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f045221d1f75a0b32b6f4bf8ef012c30.jpg

УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек остаётся под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке, он не подаёт признаков жизни, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро.Паслер в своём Telegram-канале рассказал, что из 12 человек, находившихся на станции в момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков."К сожалению, один человек с сильнейшими ожогами скончался. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков. На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации", - сообщил губернатор.Он отметил, что все городское хозяйство функционирует в штатном режиме, ЧС не отразилось на работе системы ЖКХ. "Сейчас в Новотроицке находится глава регионального минстроя Александр Полухин - необходимо определить объем и порядок восстановительных работ", - добавил Паслер.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html

новотроицк

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новотроицк, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)