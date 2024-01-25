https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923368429.html

Источник назвал причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

Источник назвал причину обрушения на насосной станции в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024

Источник назвал причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

Причиной обрушения на насосной станции в оренбургском Новотроицке стало проведение ремонтных работ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:57

2024-01-25T10:57

2024-01-25T10:58

происшествия

новотроицк

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения на насосной станции в оренбургском Новотроицке стало проведение ремонтных работ, сообщил источник РИА Новости.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области.В региональном МЧС сообщали, что в происшествии пострадали три человека, 77 спасателей ведут поиски возможных пострадавших. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера."Причиной обрушения здания стало проведение внутренних ремонтных работ. На работу коммунальной сферы города ЧП не повлияло", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923368549.html

новотроицк

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новотроицк, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)