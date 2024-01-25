https://ria.ru/20240125/nasosnayastantsiya-1923358805.html

В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции

В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024

В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции

В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:19

2024-01-25T10:19

2024-01-25T11:43

происшествия

оренбургская область

новотроицк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923362058_0:4:1075:609_1920x0_80_0_0_4f3db2c4619377c54247a6f1103f3c38.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в экстренных службах и в МЧС."Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", — уточнили в пресс-службе областного главка.Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, в подземном этаже насосной станции под завалами находятся шесть человек, с ними уже установили связь, их жизни ничего не угрожает. У одного есть подозрение на перелом ноги.На месте работают 77 спасателей и 25 единиц техники.По данным источника РИА Новости, причиной обрушения стало проведение внутренних ремонтных работ. В правительстве региона уточнили, что взорвался газовый баллон.В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html

оренбургская область

новотроицк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, новотроицк