Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 25.01.2024 (обновлено: 11:43 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nasosnayastantsiya-1923358805.html
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции
В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:19
2024-01-25T11:43
происшествия
оренбургская область
новотроицк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923362058_0:4:1075:609_1920x0_80_0_0_4f3db2c4619377c54247a6f1103f3c38.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в экстренных службах и в МЧС."Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", — уточнили в пресс-службе областного главка.Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, в подземном этаже насосной станции под завалами находятся шесть человек, с ними уже установили связь, их жизни ничего не угрожает. У одного есть подозрение на перелом ноги.На месте работают 77 спасателей и 25 единиц техники.По данным источника РИА Новости, причиной обрушения стало проведение внутренних ремонтных работ. В правительстве региона уточнили, что взорвался газовый баллон.В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html
оренбургская область
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923362058_0:0:813:609_1920x0_80_0_0_2108dd4858025afe6e967a913567967b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, новотроицк
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции

В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024
Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в экстренных службах и в МЧС.
«
"Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", — уточнили в пресс-службе областного главка.
Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, в подземном этаже насосной станции под завалами находятся шесть человек, с ними уже установили связь, их жизни ничего не угрожает. У одного есть подозрение на перелом ноги.
На месте работают 77 спасателей и 25 единиц техники.
По данным источника РИА Новости, причиной обрушения стало проведение внутренних ремонтных работ. В правительстве региона уточнили, что взорвался газовый баллон.
В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья
10:10
 
ПроисшествияОренбургская областьНовотроицк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала