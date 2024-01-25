https://ria.ru/20240125/nasosnayastantsiya-1923358805.html
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции
В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:19
2024-01-25T10:19
2024-01-25T11:43
происшествия
оренбургская область
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в экстренных службах и в МЧС."Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", — уточнили в пресс-службе областного главка.Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, в подземном этаже насосной станции под завалами находятся шесть человек, с ними уже установили связь, их жизни ничего не угрожает. У одного есть подозрение на перелом ноги.На месте работают 77 спасателей и 25 единиц техники.По данным источника РИА Новости, причиной обрушения стало проведение внутренних ремонтных работ. В правительстве региона уточнили, что взорвался газовый баллон.В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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происшествия, оренбургская область, новотроицк
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк
В Оренбургской области обрушилось здание насосной станции
В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, по предварительной информации, один человек погиб, рассказали РИА Новости в экстренных службах и в МЧС.
«
"Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", — уточнили в пресс-службе областного главка.
Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, в подземном этаже насосной станции под завалами находятся шесть человек, с ними уже установили связь, их жизни ничего не угрожает. У одного есть подозрение на перелом ноги.
На месте работают 77 спасателей и 25 единиц техники.
По данным источника РИА Новости, причиной обрушения стало проведение внутренних ремонтных работ. В правительстве региона уточнили, что взорвался газовый баллон.
В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья