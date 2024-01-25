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Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 25.01.2024 (обновлено: 09:37 26.01.2024)
https://ria.ru/20240125/naemniki-1923525584.html
Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников
Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников - РИА Новости, 26.01.2024
Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что вручил французским парламентариям обращение Госдумы и показал, как Украина вербует наемников из их страны. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-25T21:51
2024-01-26T09:37
специальная военная операция на украине
париж
россия
госдума рф
вооруженные силы украины
в мире
франция
алексей мешков
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ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что вручил французским парламентариям обращение Госдумы и показал, как Украина вербует наемников из их страны.Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Национальному собранию республики из-за участия французских наемников в конфликте на стороне киевского режима."Я вчера встречался с французскими парламентариями и вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский иностранный легион", — заявил дипломат.Он выразил сомнение, что в Париже не знают об этом. Там, в частности, дается разъяснение, кто может стать членом указанной структуры, а также прилагается специальный формуляр для заполнения."Мои собеседники реагировали так, будто они впервые это видят. Но я не уверен, что это именно так", — отметил Мешков.Как указал посол, для французских дипломатов стало традицией публично обвинять Россию в дезинформации, но при этом сами они знают, где правда."К сожалению, приходится разговаривать и с теми, кто выражает противоположную точку зрения. В этом и есть смысл дипломатии", — резюмировал он.Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что удалось ликвидировать более 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия наемников из их страны в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".После этого инцидента Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции.
https://ria.ru/20240123/naemnik-1922876602.html
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
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париж, россия, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире, франция, алексей мешков, себастьян лекорню, украина
Специальная военная операция на Украине, Париж, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Франция, Алексей Мешков, Себастьян Лекорню, Украина
Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников

Посол в Париже Мешков передал во французский парламент обращение ГД по наемникам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что вручил французским парламентариям обращение Госдумы и показал, как Украина вербует наемников из их страны.
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Национальному собранию республики из-за участия французских наемников в конфликте на стороне киевского режима.
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"Я вчера встречался с французскими парламентариями и вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский иностранный легион", — заявил дипломат.
Он выразил сомнение, что в Париже не знают об этом. Там, в частности, дается разъяснение, кто может стать членом указанной структуры, а также прилагается специальный формуляр для заполнения.
"Мои собеседники реагировали так, будто они впервые это видят. Но я не уверен, что это именно так", — отметил Мешков.
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Как указал посол, для французских дипломатов стало традицией публично обвинять Россию в дезинформации, но при этом сами они знают, где правда.
"К сожалению, приходится разговаривать и с теми, кто выражает противоположную точку зрения. В этом и есть смысл дипломатии", — резюмировал он.
Минобороны 17 января сообщило, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия наемников из их страны в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях. Там назвали информацию об их уничтожении в Харькове "грубой манипуляцией русских".
После этого инцидента Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции.
Фотография со страницы Алексиса Дриона в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская)
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Специальная военная операция на УкраинеПарижРоссияГосдума РФВооруженные силы УкраиныВ миреФранцияАлексей МешковСебастьян ЛекорнюУкраина
 
 
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