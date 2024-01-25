МИД Франции не смог объяснить, кого считает наемниками
МИД Франции не смог объяснить, кого именно ведомство считает наемниками
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог прояснить, кого именно ведомство считает "наёмниками" после вопроса журналиста о статусе французских граждан, получающих деньги за службу в рядах ВСУ.
В ходе брифинга в МИД в четверг Лемуан вновь заявил, что "у Франции нет наемников на Украине", но подтвердил, что там есть французские волонтеры. "Для нас волонтеры - это люди, которые принимают индивидуальные решения о том, чтобы поехать на Украину. Это их личное решение", - сказал Лемуан.
Однако журналист агентства Франс Пресс попросил уточнить, что именно МИД вкладывает в понятие "наемник", отметив, что "во Франс Пресс писали о французах, находящихся на Украине, которым Украина платит деньги".
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"Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наемник". Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями", - ответил он.
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".