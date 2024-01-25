https://ria.ru/20240125/naemniki-1923479597.html

МИД Франции не смог объяснить, кого считает наемниками

МИД Франции не смог объяснить, кого считает наемниками - РИА Новости, 25.01.2024

МИД Франции не смог объяснить, кого считает наемниками

Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог прояснить, кого именно ведомство считает "наёмниками" после вопроса журналиста о... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:31

2024-01-25T17:31

2024-01-25T17:33

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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог прояснить, кого именно ведомство считает "наёмниками" после вопроса журналиста о статусе французских граждан, получающих деньги за службу в рядах ВСУ. В ходе брифинга в МИД в четверг Лемуан вновь заявил, что "у Франции нет наемников на Украине", но подтвердил, что там есть французские волонтеры. "Для нас волонтеры - это люди, которые принимают индивидуальные решения о том, чтобы поехать на Украину. Это их личное решение", - сказал Лемуан. Однако журналист агентства Франс Пресс попросил уточнить, что именно МИД вкладывает в понятие "наемник", отметив, что "во Франс Пресс писали о французах, находящихся на Украине, которым Украина платит деньги". "Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наемник". Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями", - ответил он. Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

https://ria.ru/20240124/naemniki-1923178683.html

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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, госдума рф