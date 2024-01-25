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Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами - РИА Новости, 25.01.2024
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Липецкая область
 
11:53 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/konkurs-1923383260.html
Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами
Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами - РИА Новости, 25.01.2024
Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса "Семья года", участниками которого стали 196 семей региона,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:53
2024-01-25T11:53
липецкая область
жилье
игорь артамонов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса "Семья года", участниками которого стали 196 семей региона, сообщает пресс-служба правительства региона. Лучших выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Трудовая династия". Основные критерии – награды различного уровня за успехи в труде, творчестве и спорте, сохранение семейных традиций. "Особенно приятно проводить церемонию награждения в юбилейный для Липецкой области год. Радостно видеть в этом зале самые дружные, крепкие и верные семьи нашего региона. Именно вы – пример для наших будущих поколений в трудолюбии, любви, уважении, сохранении наших традиционных ценностей. Еще раз поздравляю вас и хочу пожелать всем нам, чтобы таких семей в нашем регионе становилось больше", – сказал Артамонов в ходе торжественной церемонии. По информации пресс-службы, победители конкурса получат денежные призы: 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. "Дали старт Году семьи на липецкой земле. Это будет особенный год. Потому что он посвящен самому главному в жизни. Поздравили победителей областного конкурса "Семья года". Вручили подарки. Какие же все интересные, любящие друг друга, светлые, активные, трудолюбивые. Особенно радостно, что таких семей в регионе много. Спасибо, что своим примером вы показываете, как нужно любить, заботиться, уважать, поддерживать и беречь семейные ценности", - написал в своем официальном телеграм-канале Артамонов после церемонии награждения.
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жилье, игорь артамонов
Липецкая область, Жилье, Игорь Артамонов

Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса "Семья года", участниками которого стали 196 семей региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
Лучших выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Трудовая династия". Основные критерии – награды различного уровня за успехи в труде, творчестве и спорте, сохранение семейных традиций.
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"Особенно приятно проводить церемонию награждения в юбилейный для Липецкой области год. Радостно видеть в этом зале самые дружные, крепкие и верные семьи нашего региона. Именно вы – пример для наших будущих поколений в трудолюбии, любви, уважении, сохранении наших традиционных ценностей. Еще раз поздравляю вас и хочу пожелать всем нам, чтобы таких семей в нашем регионе становилось больше", – сказал Артамонов в ходе торжественной церемонии.
По информации пресс-службы, победители конкурса получат денежные призы: 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
"Дали старт Году семьи на липецкой земле. Это будет особенный год. Потому что он посвящен самому главному в жизни. Поздравили победителей областного конкурса "Семья года". Вручили подарки. Какие же все интересные, любящие друг друга, светлые, активные, трудолюбивые. Особенно радостно, что таких семей в регионе много. Спасибо, что своим примером вы показываете, как нужно любить, заботиться, уважать, поддерживать и беречь семейные ценности", - написал в своем официальном телеграм-канале Артамонов после церемонии награждения.
 
Липецкая областьЖильеИгорь Артамонов
 
 
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