https://ria.ru/20240125/konkurs-1923383260.html

Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами

Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами - РИА Новости, 25.01.2024

Победителей липецкого конкурса "Семья года" отметили премиями и наградами

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса "Семья года", участниками которого стали 196 семей региона,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:53

2024-01-25T11:53

2024-01-25T11:53

липецкая область

жилье

игорь артамонов

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса "Семья года", участниками которого стали 196 семей региона, сообщает пресс-служба правительства региона. Лучших выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Трудовая династия". Основные критерии – награды различного уровня за успехи в труде, творчестве и спорте, сохранение семейных традиций. "Особенно приятно проводить церемонию награждения в юбилейный для Липецкой области год. Радостно видеть в этом зале самые дружные, крепкие и верные семьи нашего региона. Именно вы – пример для наших будущих поколений в трудолюбии, любви, уважении, сохранении наших традиционных ценностей. Еще раз поздравляю вас и хочу пожелать всем нам, чтобы таких семей в нашем регионе становилось больше", – сказал Артамонов в ходе торжественной церемонии. По информации пресс-службы, победители конкурса получат денежные призы: 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. "Дали старт Году семьи на липецкой земле. Это будет особенный год. Потому что он посвящен самому главному в жизни. Поздравили победителей областного конкурса "Семья года". Вручили подарки. Какие же все интересные, любящие друг друга, светлые, активные, трудолюбивые. Особенно радостно, что таких семей в регионе много. Спасибо, что своим примером вы показываете, как нужно любить, заботиться, уважать, поддерживать и беречь семейные ценности", - написал в своем официальном телеграм-канале Артамонов после церемонии награждения.

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь артамонов