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Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года - РИА Новости, 25.01.2024
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11:00 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года - РИА Новости, 25.01.2024
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды, Гран-при, разных лет. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:00
2024-01-25T11:00
россия
миа "россия сегодня"
фотография
новости агентства
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды, Гран-при, разных лет.Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами - Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.Россию в составе жюри представляют Алёна Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" - завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах соответственно.Алёна Кочеткова: "Для меня участие в работе жюри юбилейного конкурса имени Стенина очень ценно. На протяжении 10-ти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран. В 2018-м году я завоевала Гран-при конкурса, и для меня это стало большой поддержкой и открыло много новых возможностей. Благодаря конкурсу мои работы получили международное признание.Мне нравится внимательное и бережное отношение к победителям конкурса и их историям, помощь организаторов в дальнейшем продвижении работ. И теперь я рада принять участие в этом конкурсе уже в другом качестве. Видеть работы других фотографов всегда интересно и вдохновляюще. Конкурс имени Стенина - та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Я надеюсь, что в этом году будет представлено большое количество потрясающих и запоминающихся историй, и для них конкурс станет прекрасным началом пути".Алексей Орлов: "Во-первых, хочется поздравить всех причастных с юбилеем конкурса имени Андрея Стенина. На сегодня это самый важных конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, поэтому хочется пожелать ему и дальше открывать новые имена и рассказывать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах через работы авторов. Невозможно переоценить важность существования подобного конкурса. Я уверен, что юбилейный, десятый по счету конкурс подарит зрителю много удивительных и лучших фоторабот со всего мира.Для меня же участие в работе жюри это первым делом огромная ответственность: необходимо выдержать или даже поднять уровень российской и мировой фотографии, но в тоже время не упустить новых и талантливых авторов, которые могут потеряться в огромном потоке фотографий, присылаемых на конкурс. Я по себе знаю, что значит отправлять работы на такой большой конкурс, когда не знаешь, чего ожидать, и даже не веришь, что твои работы могут быть замечены. Предстоит большая работа, но, я уверен, в результате всё сложится правильно, так, как должно быть".Габриэле Чеккони: "После получения Гран-при конкурса участие в его жюри дает отличную возможность вернуть и фотографам, и самому конкурсу то, чем он меня наградил в 2019-м году. Это здорово иметь шанс увидеть работы конкурсантов и высказать свое мнение о них, поддержать лучшие из тех работ молодых фотографов со всего мира, которые примут участие в конкурсе. Я надеюсь, что конкурс представит всю многосложность и динамичность современного мира, которые формируют язык фотожурналистики для точного выражения сути самых значимых событий текущего года".Шебнем Кошкун: "Конкурс имени Андрея Стенина очень важен, особенно для международной известности молодых журналистов. Для меня, одержавшей победу на этом конкурсе, стать частью его судейской команды значит многое, поскольку дать фотографам и их работам возможность сделать следующий шаг в карьере очень важно.Мы стараемся то из происходящего, что наиболее важно, сделать известным большему числу людей, сделать узнаваемым. Как фотожурналист, я подхожу к этому с невероятной ответственностью.А сейчас наша задача выступить посредником между конкурсантами и аудиторией, дать их работам дорогу в жизнь. Нам предстоит сопроводить путешествие из фотографий, прибывших из многих частей света, и нас ждет поистине увлекательный процесс".Данило Гарсия ди Мео: "Войти в жюри конкурса Стенина, престижного международного соревнования, которое на протяжение десяти лет отмечает лучшие работы молодых фотожурналистов со всего мира, - это и честь, и колоссальная возможность. Данный конкурс значит очень много для меня, побеждавшего на нем в разные годы с совершенно разными фотоисториями, оказавшими социальное влияние на те слои общества, которым были посвящены.Я уверен, что внимание к тому, что объединяет частное и общее, наиболее ярко определяет глубинные сущности этого конкурса. Со своей стороны, я готов приложить все силы, личные и профессиональные, чтобы выбрать те из работ, которые представляют самые современные, важные и человечески значимые истории. Как это было и в моем случае, я верю, что поддержка победителей и их работ со стороны конкурса даст мощный толчок развитию их профессиональной карьеры, ведь мы, фотографы, являемся "общественным оком, взирающим на мир" и также вносим свой вклад в то, чтобы сделать наш мир лучше".Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском, английском и китайском языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей.Конкурс Стенина также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).В международном сегменте конкурс прошел при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).
https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html
https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Конкурс имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
Конкурс имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
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россия, миа "россия сегодня", фотография, новости агентства, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Россия, МИА "Россия сегодня", Фотография, Новости агентства, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина
Выставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Выставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты – обладатели его высшей награды, Гран-при, разных лет.
Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами - Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.
Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.
Россию в составе жюри представляют Алёна Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" - завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах соответственно.
Алёна Кочеткова: "Для меня участие в работе жюри юбилейного конкурса имени Стенина очень ценно. На протяжении 10-ти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран. В 2018-м году я завоевала Гран-при конкурса, и для меня это стало большой поддержкой и открыло много новых возможностей. Благодаря конкурсу мои работы получили международное признание.
© Фото : StenincontestАлена Кочеткова
Алена Кочеткова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Stenincontest
Алена Кочеткова
Мне нравится внимательное и бережное отношение к победителям конкурса и их историям, помощь организаторов в дальнейшем продвижении работ. И теперь я рада принять участие в этом конкурсе уже в другом качестве. Видеть работы других фотографов всегда интересно и вдохновляюще. Конкурс имени Стенина - та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Я надеюсь, что в этом году будет представлено большое количество потрясающих и запоминающихся историй, и для них конкурс станет прекрасным началом пути".
Алексей Орлов: "Во-первых, хочется поздравить всех причастных с юбилеем конкурса имени Андрея Стенина. На сегодня это самый важных конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, поэтому хочется пожелать ему и дальше открывать новые имена и рассказывать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах через работы авторов. Невозможно переоценить важность существования подобного конкурса. Я уверен, что юбилейный, десятый по счету конкурс подарит зрителю много удивительных и лучших фоторабот со всего мира.
© Фото : StenincontestАлексей Орлов
Алексей Орлов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Stenincontest
Алексей Орлов
Для меня же участие в работе жюри это первым делом огромная ответственность: необходимо выдержать или даже поднять уровень российской и мировой фотографии, но в тоже время не упустить новых и талантливых авторов, которые могут потеряться в огромном потоке фотографий, присылаемых на конкурс. Я по себе знаю, что значит отправлять работы на такой большой конкурс, когда не знаешь, чего ожидать, и даже не веришь, что твои работы могут быть замечены. Предстоит большая работа, но, я уверен, в результате всё сложится правильно, так, как должно быть".
Габриэле Чеккони: "После получения Гран-при конкурса участие в его жюри дает отличную возможность вернуть и фотографам, и самому конкурсу то, чем он меня наградил в 2019-м году. Это здорово иметь шанс увидеть работы конкурсантов и высказать свое мнение о них, поддержать лучшие из тех работ молодых фотографов со всего мира, которые примут участие в конкурсе. Я надеюсь, что конкурс представит всю многосложность и динамичность современного мира, которые формируют язык фотожурналистики для точного выражения сути самых значимых событий текущего года".
© Фото : StenincontestГабриэле Чеккони
Габриэле Чеккони - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Stenincontest
Габриэле Чеккони
Шебнем Кошкун: "Конкурс имени Андрея Стенина очень важен, особенно для международной известности молодых журналистов. Для меня, одержавшей победу на этом конкурсе, стать частью его судейской команды значит многое, поскольку дать фотографам и их работам возможность сделать следующий шаг в карьере очень важно.
© Фото : StenincontestШебнем Коскун
Шебнем Коскун - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Stenincontest
Шебнем Коскун
Мы стараемся то из происходящего, что наиболее важно, сделать известным большему числу людей, сделать узнаваемым. Как фотожурналист, я подхожу к этому с невероятной ответственностью.
А сейчас наша задача выступить посредником между конкурсантами и аудиторией, дать их работам дорогу в жизнь. Нам предстоит сопроводить путешествие из фотографий, прибывших из многих частей света, и нас ждет поистине увлекательный процесс".
Данило Гарсия ди Мео: "Войти в жюри конкурса Стенина, престижного международного соревнования, которое на протяжение десяти лет отмечает лучшие работы молодых фотожурналистов со всего мира, - это и честь, и колоссальная возможность. Данный конкурс значит очень много для меня, побеждавшего на нем в разные годы с совершенно разными фотоисториями, оказавшими социальное влияние на те слои общества, которым были посвящены.
© Фото : StenincontestДанило Гарсиа Ди Мео
Данило Гарсиа Ди Мео - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Stenincontest
Данило Гарсиа Ди Мео
Я уверен, что внимание к тому, что объединяет частное и общее, наиболее ярко определяет глубинные сущности этого конкурса. Со своей стороны, я готов приложить все силы, личные и профессиональные, чтобы выбрать те из работ, которые представляют самые современные, важные и человечески значимые истории. Как это было и в моем случае, я верю, что поддержка победителей и их работ со стороны конкурса даст мощный толчок развитию их профессиональной карьеры, ведь мы, фотографы, являемся "общественным оком, взирающим на мир" и также вносим свой вклад в то, чтобы сделать наш мир лучше".
Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском, английском и китайском языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.
Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей.
Конкурс Стенина также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.
Руководитель центра Дирекции новых медиа медиагруппы Россия сегодня Даниил Кононенко, получивший награду в номинации Подкасты и цифровой контент, на торжественной церемонии вручения XX Премии рунета в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
15 декабря 2023, 22:55

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
В международном сегменте конкурс прошел при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы Россия сегодня Елена Костомарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
15 декабря 2023, 22:51
 
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