https://ria.ru/20240125/gretsiya-1923535521.html

В Греции прошли акции против частных университетов

В Греции прошли акции против частных университетов - РИА Новости, 26.01.2024

В Греции прошли акции против частных университетов

Массовые демонстрации против планов правительства Греции разрешить негосударственные университеты прошли в четверг по всей стране, студенты захватывают вузы и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-25T23:59

2024-01-25T23:59

2024-01-26T00:04

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кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости. Массовые демонстрации против планов правительства Греции разрешить негосударственные университеты прошли в четверг по всей стране, студенты захватывают вузы и мешают их работе, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Конституция Греции запрещает частные вузы, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о намерении провести крупные реформы в области образования, в частности, принять новый закон, который позволит молодежи "учиться здесь, а не за границей, в негосударственных, некоммерческих университетах". Это вызвало протесты студентов и преподавателей. Студенты, школьники и преподаватели в четверг вышли на митинг в Афинах и других крупных городах. "В Афинах около тысячи человек, по данным полиции, собрались в Пропилеях возле Афинского университета и прошли маршем к парламенту. Демонстранты утверждают, что создание негосударственных университетов значительно ухудшит качество их образования и обучения и "сожмет" рынок труда после завершения учебы в гораздо худших условиях", - сообщило телевидение. Митингующие несли транспаранты "Нет частным университетам, только государственное и бесплатное обучение, полноценные дипломы, работа с соблюдением прав". Демонстрация с участием членов студенческих ассоциаций, учителей, рабочих союзов, внепарламентских левых и анархистов прошла в центре Салоник. Студенты вышли на проезжую часть и перекрыли движение на центральной улице Эгнатиа Одос. В знак протеста студенты захватили 23 факультета Университета Аристотеля, сообщает ERT. В Университете в Патрах захвачены семь факультетов из 31. На большинстве факультетов экзаменационный период должен был начаться на этой неделе, и экзамены по ряду предметов не состоялись. Министерство образования заявило в связи с действиями студентов, что экзамены можно проводить в цифровом формате, чтобы не потерять семестр, механизм проведения экзаменов будет обсуждаться в понедельник на внеочередном совете ректоров вузов. Ассоциации студентов призывают правительство отозвать законопроект.

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

https://radiosputnik.ru/20240125/slovakiya-1923532985.html

https://ria.ru/20240125/aktsiya-1923516990.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

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в мире, греция, афины, патры, кириакос мицотакис