https://ria.ru/20240125/gaza-1923463813.html

В секторе Газа прошла первая с начала конфликта антивоенная акция

В секторе Газа прошла первая с начала конфликта антивоенная акция - РИА Новости, 25.01.2024

В секторе Газа прошла первая с начала конфликта антивоенная акция

Сотни палестинцев приняли участие в первой с начала конфликта в секторе Газа массовой антивоенной демонстрации, она прошла в четверг в Хан-Юнисе, передаёт... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:56

2024-01-25T16:56

2024-01-25T16:56

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ГАЗА, 25 янв - РИА Новости. Сотни палестинцев приняли участие в первой с начала конфликта в секторе Газа массовой антивоенной демонстрации, она прошла в четверг в Хан-Юнисе, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотни жителей Хан-Юниса, расположенного на юге сектора Газа, вышли на улицы города, чтобы потребовать перемирия и прекращения огня. Люди несли транспаранты с надписями "Народ хочет прекращения огня" и выкрикивали соответствующий лозунг. "Достаточно. Мы призываем к перемирию. Мы хотим жить, как люди всего мира. Четыре месяца на улицах, мы хотим вернуться в свои дома", - сказал один из демонстрантов, добавив, что местное население не может спать из-за израильских бомбежек ни днем, ни ночью. Одна из женщин также участвующая в антивоенной демонстрации сказала, что обращается за поддержкой ко всем арабским странам – дети сектора Газа тоже хотят жить свободно и достойно. "Сейчас требуется прекращение огня. Мы требуем этого от всех ответственных деятелей. Мы - пострадавшие люди. Мы хотим жить достойно. Наши дети умирают каждый день", - сказала она. В ходе шествия, которое прошло по улицам Хан-Юниса, также впервые громко раздавались голоса, призывающие обе стороны остановить войну. "Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля), Синвар (Яхъя Синвар, лидер ХАМАС в секторе Газа), хватит войны, хватит разрушений. Народ хочет прекращения огня", - скандировали люди. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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