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США поддерживают план Германии по "сдерживанию" России, считают в Совфеде - РИА Новости, 25.01.2024
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15:59 25.01.2024 (обновлено: 16:02 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/frg-1923449993.html
США поддерживают план Германии по "сдерживанию" России, считают в Совфеде
США поддерживают план Германии по "сдерживанию" России, считают в Совфеде - РИА Новости, 25.01.2024
США поддерживают план Германии по "сдерживанию" России, считают в Совфеде
Подготовка Германией направленного на сдерживание РФ оборонного плана полностью соответствует новой политической и военной "логике" правительства ФРГ, это... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:59
2024-01-25T16:02
россия
германия
москва
сергей перминов
жозеп боррель
сергей нарышкин
bild
единая россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка Германией направленного на сдерживание РФ оборонного плана полностью соответствует новой политической и военной "логике" правительства ФРГ, это поддерживается Вашингтоном, заявил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", сенатор Сергей Перминов. Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщил новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны. "В отличие от своих предшественников, канцлер Шольц считает, что европейская безопасность должна обеспечиваться не совместно с нашей страной, а вопреки ей. В ФРГ одобрили масштабную программу перевооружения армии. В рамках НАТО Берлин поддержал усиление "восточного фланга", направив свои войска в Литву. Министр обороны Писториус периодически пугает опасностью войны с Россией. Поэтому подготовка оборонного плана соответствует новой политической и военной "логике" германского правительства", - сказал Перминов. Он отметил, что эта "логика" полностью поддерживается США, которые провели огромную работу по переформатированию политического истеблишмента Германии. Именно в интересах США "максимально надолго разрушить отношения между нашими странами", добавил политик. "Правящие политические элиты Германии существенно пересмотрели свой подход к России, отказавшись от прежних установок", - констатировал Перминов. Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России. Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, германия, москва, сергей перминов, жозеп боррель, сергей нарышкин, bild, единая россия, нато, в мире
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США поддерживают план Германии по "сдерживанию" России, считают в Совфеде

Сенатор Перминов: США поддерживают план Германии по сдерживанию России

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Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка Германией направленного на сдерживание РФ оборонного плана полностью соответствует новой политической и военной "логике" правительства ФРГ, это поддерживается Вашингтоном, заявил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", сенатор Сергей Перминов.
Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщил новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны.
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Вчера, 08:00
"В отличие от своих предшественников, канцлер Шольц считает, что европейская безопасность должна обеспечиваться не совместно с нашей страной, а вопреки ей. В ФРГ одобрили масштабную программу перевооружения армии. В рамках НАТО Берлин поддержал усиление "восточного фланга", направив свои войска в Литву. Министр обороны Писториус периодически пугает опасностью войны с Россией. Поэтому подготовка оборонного плана соответствует новой политической и военной "логике" германского правительства", - сказал Перминов.
Он отметил, что эта "логика" полностью поддерживается США, которые провели огромную работу по переформатированию политического истеблишмента Германии. Именно в интересах США "максимально надолго разрушить отношения между нашими странами", добавил политик. "Правящие политические элиты Германии существенно пересмотрели свой подход к России, отказавшись от прежних установок", - констатировал Перминов.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России.
Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной
21 января, 08:00
 
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