https://ria.ru/20240125/forum-1923444489.html

Форум регионов Белоруссии и РФ предлагают провести в Нижнем Новгороде

Форум регионов Белоруссии и РФ предлагают провести в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.01.2024

Форум регионов Белоруссии и РФ предлагают провести в Нижнем Новгороде

Очередной форум регионов Белоруссии и РФ предлагается провести в Нижнем Новгороде, сообщила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:41

2024-01-25T15:41

2024-01-25T15:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

нижний новгород

наталья кочанова

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Очередной форум регионов Белоруссии и РФ предлагается провести в Нижнем Новгороде, сообщила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. "Интерес к проведению форума регионов огромный. Большое количество губернаторов Российской Федерации желают принять участие, они уже предложили следующее место проведения: Нижний Новгород готовится к реализации ХII Форума регионов Беларуси и России (в будущем году - ред.)", - приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты парламента Белоруссии. Белоруссия и Россия с 2014 года поочередно принимают форумы регионов: в прошлом году мероприятие прошло в Уфе, в этом году площадкой проведения станут три города в Витебской области. В этом году тему форума предлагается обозначить как "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства". Спикер верхней палаты парламента Белоруссии напомнила, что в прошлом году были побиты все рекорды форумов: подписаны более 100 соглашений на 110 миллиардов российских рублей. Всего же за годы работы форума подписано около 600 оглашений и контрактов сумму 570 миллиардов российских рублей.

https://ria.ru/20240125/ostanina-1923413003.html

белоруссия

россия

нижний новгород

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, нижний новгород, наталья кочанова