https://ria.ru/20240125/dilomy-1923453312.html

Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов

Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов - РИА Новости, 25.01.2024

Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов

России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:12

2024-01-25T16:12

2024-01-25T17:20

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области."Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время, в целом, это поддерживается и руководством Российской Федерации, и Индии. Что нужно сделать: нужно решить вопрос о признании, взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Я надеюсь, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами нужным темпом, и мы этот вопрос решим", - сказал Путин.Он отметил, что тогда студентам из Индии после обучения в РФ будет легче трудоустраиваться у себя дома, а российским специалистам, которые учатся в Индии, будет легче трудоустроиться на родине, в РФ.

https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923453765.html

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в мире, россия, индия, владимир путин, калининградская область