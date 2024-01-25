Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов
Путин: РФ и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и степеней
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.
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"Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время, в целом, это поддерживается и руководством Российской Федерации, и Индии. Что нужно сделать: нужно решить вопрос о признании, взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Я надеюсь, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами нужным темпом, и мы этот вопрос решим", - сказал Путин.
Он отметил, что тогда студентам из Индии после обучения в РФ будет легче трудоустраиваться у себя дома, а российским специалистам, которые учатся в Индии, будет легче трудоустроиться на родине, в РФ.