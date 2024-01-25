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Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов - РИА Новости, 25.01.2024
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16:12 25.01.2024 (обновлено: 17:20 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/dilomy-1923453312.html
Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов
Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов - РИА Новости, 25.01.2024
Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов
России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:12
2024-01-25T17:20
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области."Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время, в целом, это поддерживается и руководством Российской Федерации, и Индии. Что нужно сделать: нужно решить вопрос о признании, взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Я надеюсь, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами нужным темпом, и мы этот вопрос решим", - сказал Путин.Он отметил, что тогда студентам из Индии после обучения в РФ будет легче трудоустраиваться у себя дома, а российским специалистам, которые учатся в Индии, будет легче трудоустроиться на родине, в РФ.
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в мире, россия, индия, владимир путин, калининградская область
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Калининградская область
Путин: России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов

Путин: РФ и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и степеней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. России и Индии нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.
«
"Что нам нужно с вами сделать в ближайшее время, в целом, это поддерживается и руководством Российской Федерации, и Индии. Что нужно сделать: нужно решить вопрос о признании, взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Я надеюсь, что эта работа будет проведена соответствующими ведомствами нужным темпом, и мы этот вопрос решим", - сказал Путин.
Он отметил, что тогда студентам из Индии после обучения в РФ будет легче трудоустраиваться у себя дома, а российским специалистам, которые учатся в Индии, будет легче трудоустроиться на родине, в РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Интерес к высшему образованию в России растет, заявил Путин
16:14
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинКалининградская область
 
 
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