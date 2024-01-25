https://ria.ru/20240125/bryansk-1923381660.html

В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения

В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения - РИА Новости, 25.01.2024

В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения

Звуковая система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя в программном обеспечении, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:47

2024-01-25T11:47

2024-01-25T11:47

брянск

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Звуковая система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя в программном обеспечении, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. Отмечается, что в четверг в ряде брянских пабликов появились комментарии от горожан о прерывистом звуке сирены в некоторых микрорайонах Брянска. "Сегодня был зафиксирован сбой в программном обеспечении, из-за чего произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения", ­­– говорится в сообщении со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций. В пресс-службе добавили, что тревога является ложной, нарушение устранено, поводов для паники нет.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921563043.html

брянск

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брянск, общество