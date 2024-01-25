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В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения
В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения - РИА Новости, 25.01.2024
В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения
Звуковая система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя в программном обеспечении, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:47
2024-01-25T11:47
2024-01-25T11:47
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общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Звуковая система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя в программном обеспечении, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. Отмечается, что в четверг в ряде брянских пабликов появились комментарии от горожан о прерывистом звуке сирены в некоторых микрорайонах Брянска. "Сегодня был зафиксирован сбой в программном обеспечении, из-за чего произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения", – говорится в сообщении со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций. В пресс-службе добавили, что тревога является ложной, нарушение устранено, поводов для паники нет.
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брянск, общество
В Брянске назвали причину срабатывания системы оповещения
Мэрия: звуковая система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя в ПО