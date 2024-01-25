Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах университета имени Канта
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена безопасность, а также создана безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью.
Рабочая поездка Путина в Калининград началась с БФУ им. Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области.
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"Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза соответствующего могли всем этим пользоваться, а и студенты других вузов, и даже не только студенты, а и жители прилегающих территорий, да и вообще города, в данном случае Калининграда. Имеется в виду совместное использование тех же самых спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее... Конечно, должны быть решены вопросы безопасности... И, конечно, должна быть безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли будет учащимся других вузов посещать новые кампуса БФУ им. Канта.
Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что два новых корпуса строящегося кампуса БФУ планируется сдать в 2024 году.