https://ria.ru/20240125/bfu-1923457455.html

Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ

Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ - РИА Новости, 25.01.2024

Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:27

2024-01-25T16:27

2024-01-25T16:44

общество

калининград

калининградская область

владимир путин

балтийский федеральный университет

навигатор абитуриента

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена безопасность, а также создана безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью. Рабочая поездка Путина в Калининград началась с БФУ им. Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области. "Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза соответствующего могли всем этим пользоваться, а и студенты других вузов, и даже не только студенты, а и жители прилегающих территорий, да и вообще города, в данном случае Калининграда. Имеется в виду совместное использование тех же самых спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее... Конечно, должны быть решены вопросы безопасности... И, конечно, должна быть безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли будет учащимся других вузов посещать новые кампуса БФУ им. Канта. Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что два новых корпуса строящегося кампуса БФУ планируется сдать в 2024 году.

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Ольга Фомченкова

общество, калининград, калининградская область, владимир путин, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента