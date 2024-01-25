Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 25.01.2024 (обновлено: 16:44 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bfu-1923457455.html
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ - РИА Новости, 25.01.2024
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ
Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:27
2024-01-25T16:44
общество
калининград
калининградская область
владимир путин
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923441191_0:272:2939:1925_1920x0_80_0_0_95a9a9b8a8f7c1a21f10b7c8e633c16e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена безопасность, а также создана безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью. Рабочая поездка Путина в Калининград началась с БФУ им. Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области. "Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза соответствующего могли всем этим пользоваться, а и студенты других вузов, и даже не только студенты, а и жители прилегающих территорий, да и вообще города, в данном случае Калининграда. Имеется в виду совместное использование тех же самых спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее... Конечно, должны быть решены вопросы безопасности... И, конечно, должна быть безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли будет учащимся других вузов посещать новые кампуса БФУ им. Канта. Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что два новых корпуса строящегося кампуса БФУ планируется сдать в 2024 году.
https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923451618.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923441191_155:0:2722:1925_1920x0_80_0_0_e2d74f5167e31e1eaa620f2dd290842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининград, калининградская область, владимир путин, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента
Общество, Калининград, Калининградская область, Владимир Путин, Балтийский федеральный университет, Навигатор абитуриента
Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах БФУ

Путин призвал обеспечить безопасность в новых кампусах университета имени Канта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых кампусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) должна быть обеспечена безопасность, а также создана безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью.
Рабочая поездка Путина в Калининград началась с БФУ им. Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области.
«
"Все задумано таким образом, чтобы не только студенты вуза соответствующего могли всем этим пользоваться, а и студенты других вузов, и даже не только студенты, а и жители прилегающих территорий, да и вообще города, в данном случае Калининграда. Имеется в виду совместное использование тех же самых спортивных площадок, библиотек, бассейнов и так далее... Конечно, должны быть решены вопросы безопасности... И, конечно, должна быть безбарьерная среда для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли будет учащимся других вузов посещать новые кампуса БФУ им. Канта.
Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что два новых корпуса строящегося кампуса БФУ планируется сдать в 2024 году.
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В России повысили президентскую стипендию
16:04
 
ОбществоКалининградКалининградская областьВладимир ПутинБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала