https://ria.ru/20240125/belgorod-1923358953.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:21

2024-01-25T10:21

2024-01-25T10:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район