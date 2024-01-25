https://ria.ru/20240125/belgorod-1923358953.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:21
2024-01-25T10:21
2024-01-25T10:21
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белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности