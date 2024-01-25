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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/belgorod-1923358953.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:21
2024-01-25T10:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, сообщила мэрия в Telegram-канале.
Ранее мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", ­­– говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский район
 
 
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