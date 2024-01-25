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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.01.2024
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Пятеро пострадавших в ДТП с участием автобуса, который накануне выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, находятся в настоящее время в четырех стационарах, сообщил РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:41
2024-01-25T18:41
2024-01-25T18:41
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пятеро пострадавших в ДТП с участием автобуса, который накануне выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, находятся в настоящее время в четырех стационарах, сообщил городской комитет по здравоохранению. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что ДТП произошло в среду около 16.00 у дома 38 по улице Беринга. 58-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №152, выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате ДТП пятеро пешеходов получили травмы разной степени тяжести. "Лечение пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге находится на особом контроле у вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева и председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца", — говорится в сообщении. Пострадавшие в ДТП в настоящее время находятся на лечении в стационарах. "В четырех городских стационарах находятся пять пациентов, получивших травмы в данном ДТП, из них четверо – в тяжелом состоянии. Двое из них – в Мариинской больнице", - сообщает комитет. По словам главного врача Мариинской больницы Игоря Реутского, у больницы достаточно средств для лечения пострадавших в ДТП. "Сейчас оба пациента находятся в реанимации, обоих прооперировали, они обследованы смежными специалистами – неврологами, травматологами, нейрохирургами, офтальмологами для выработки тактики лечения. Да, состояние у обоих тяжелое, но для нашей больницы это не является внештатной ситуацией, пострадавших с подобными повреждениями мы принимаем практически ежедневно. У нас достаточно ресурсов – профессиональных кадров, аппаратуры, медикаментов, чтобы обеспечить им максимально эффективную специализированную помощь. Сразу скажу – их лечение не будет простым и быстрым. Предстоит выполнение ряда поэтапных оперативных вмешательств, длительная реабилитация", - отметил главврач. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что после ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", водитель автобуса задержан. В четверг сообщалось, что ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Здоровье - Общество
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В Петербурге пятеро пострадавших в ДТП с автобусом находятся в стационарах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости.
Пятеро пострадавших в ДТП с участием автобуса, который накануне выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, находятся в настоящее время в четырех стационарах, сообщил городской комитет
по здравоохранению.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ
сообщала, что ДТП произошло в среду около 16.00 у дома 38 по улице Беринга. 58-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №152, выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате ДТП пятеро пешеходов получили травмы разной степени тяжести.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
"Лечение пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге находится на особом контроле у вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева и председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца", — говорится в сообщении.
Пострадавшие в ДТП в настоящее время находятся на лечении в стационарах.
"В четырех городских стационарах находятся пять пациентов, получивших травмы в данном ДТП, из них четверо – в тяжелом состоянии. Двое из них – в Мариинской больнице", - сообщает комитет.
По словам главного врача Мариинской больницы Игоря Реутского, у больницы достаточно средств для лечения пострадавших в ДТП.
"Сейчас оба пациента находятся в реанимации, обоих прооперировали, они обследованы смежными специалистами – неврологами, травматологами, нейрохирургами, офтальмологами для выработки тактики лечения. Да, состояние у обоих тяжелое, но для нашей больницы это не является внештатной ситуацией, пострадавших с подобными повреждениями мы принимаем практически ежедневно. У нас достаточно ресурсов – профессиональных кадров, аппаратуры, медикаментов, чтобы обеспечить им максимально эффективную специализированную помощь. Сразу скажу – их лечение не будет простым и быстрым. Предстоит выполнение ряда поэтапных оперативных вмешательств, длительная реабилитация", - отметил главврач.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что после ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", водитель автобуса задержан. В четверг сообщалось, что ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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