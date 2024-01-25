Водителю из Дагестана грозит срок в колонии за гибель восьми человек в ДТП
Водителю из Дагестана грозит до 15 лет колонии за гибель 8 человек в ДТП
© Фото : МЧС РФ
На месте ДТП с участием автобуса в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 25 янв — РИА Новости. Передано в суд уголовное дело жителя Дагестана, устроившего ДТП с участием автобуса, в котором погибли восемь человек, сообщили в четверг в прокуратуре республики.
Вечером 21 июня 2023 года в Кизлярском районе Дагестана произошла авария с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", автомобиля Toyota Camry и "Камаза". На месте погибли восемь человек, пять были доставлены в больницу. Следствие ранее предъявило обвинение 32-летнему водителю иномарки.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264.1 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию"), пунктам "а", "в" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц...")", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По дынным следствия, на территории Ростовской области обвиняемый, ранее лишенный водительских прав, сел за руль своего Toyota Camry в нетрезвом состоянии и поехал в Дагестан. На федеральной автодороге Астрахань – Махачкала он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом". От удара грузовик врезался в автобус. На месте происшествия погибли восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Уголовное дело направлено в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу.