Посол рассказал о сотрудничестве России и Аргентины в G20
Посол в Буэнос-Айресе: Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20
© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20, для этого есть все условия, заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в статье для издания Diario Popular.
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"Двадцатка" сегодня – это уникальная площадка глобального взаимодействия, объединяющая страны как Северного, так и Южного полушария, что обеспечивает ей роль ключевого экономического форума планеты. В отличие от "замкнутых на себя" западоцентричных интеграционных структур она не имеет "однотонной" идеологической или цивилизационной окраски, в её рядах одинаково громко звучат голоса участников БРИКС, "семёрки", крупных региональных игроков из Африки, Азии, Ближнего Востока и ЛАКБ", - отметил посол.
"Двадцатка" создавалась в первую очередь в качестве площадки для координации экономической политики национальных правительств, однако со временем в её повестке появились и политические вопросы, отметил Феоктистов.
"Это отчасти объяснимо, поскольку мировая экономика испытывает на себе влияние межгосударственных конфликтов, общих тенденций в развитии международных отношений. Вместе с тем Россия исходит из того, что "Группа двадцати" должна придерживаться своего изначального мандата, и выступает против политизации её деятельности. Как представляется, такой подход близок и Аргентине, которая также против привнесения в дискуссию участников объединения тем, которые должны оставаться прерогативой ООН и её специализированных учреждений", - считает посол.
"Российские подходы к дальнейшему развитию "Группы двадцати" во многом совпадают с позициями развивающихся государств, в том числе Аргентины, что создаёт предпосылки для налаживания более тесного взаимодействия между нашими странами... Нас объединяет курс в пользу открытого характера глобальной экономики и недискриминационного подхода ко всем её участникам, отказа от односторонних ограничительных мер, которые прямо противоречат принципам честной конкуренции и идее свободного рынка", - полагает Феоктистов.
По его мнению, Россия и Аргентина стремятся использовать ресурс "двадцатки" для обеспечения демократизации международных экономических и финансовых институтов, включая МВФ, Всемирный банк и ВТО, диверсификации механизмов взаимных расчетов, логистической и страховой инфраструктуры мировой торговли.
"Одним словом, есть все условия для наращивания российско-аргентинского взаимодействия в "Группе двадцати" в целях решения глобальных проблем, которые требуют выработки согласованных шагов на межгосударственном уровне. Рассчитываем, что проведение 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро совета министров иностранных дел "двадцатки" позволит заметно укрепить профильное двустороннее сотрудничество. Это отвечает интересам наших стран и мирового большинства в целом", - написал Феоктистов.