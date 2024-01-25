Рогов назвал решение комитета США по российским активам пиратством
Рогов назвал пиратством решение США по поддержке передачи Украине активов РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал пиратством решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов.
Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, результаты голосования привело агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.
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"Западная цивилизация в лице англосаксов четко показывают свою пиратскую сущность. Здесь принцип простой – жажда побеждает страх. В США жадность отжать у России все время борется со страхом, что это будет иметь очень большой резонанс с точки зрения всего остального мира и оттока инвестиций", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, западный мир привык наживаться на других странах, занимаясь официальным грабежом, при этом обличая это в "благородный и справедливый предлог".
"Надо отдать должное Западу, они всегда придумывают объяснение грабежу благородными и красивыми словами", - подчеркнул Рогов.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов.
Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.