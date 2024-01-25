Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли из-за усиления метели
Пресс-служба: аэропорт Южно-Сахалинска закрыли из-за усиления метели
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв – РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в четверг закрыт из-за усиления метели на сутки, информирует пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.
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"В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром "Южно-Сахалинск" закрыт до 10.00 (2.00 мск) 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов", – говорится в сообщении авиапредприятия.
По данным электронного табло аэропорта, в настоящее время на вылет из Южно-Сахалинска задержаны 26 рейсов в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, китайский Харбин, а также рейсы внутри Сахалинской области, в том числе на Курилы. На прилет задержаны 25 рейсов на этих же направлениях. Отменены 15 рейсов на прилет и вылет, в том числе во Владивосток, Читу и Иркутск, а также внутри Сахалинской области. Два московских рейса авиакомпании "Россия" в среду вечером долетели до Сахалина, но из-за непогоды вынуждены были уйти на запасные аэродромы во Владивостоке и Хабаровске. Эти рейсы перенесены на 26 января.
По информации метеорологов, сейчас в аэропорту "Южно-Сахалинска сильная метель, порывы ветра до 23 метров в секунду, плохая видимость. Профильные службы круглосуточно работают по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона. Синоптики прогнозируют снижение активности циклона к ночи 25 января.
Мощный циклон пришел на Сахалин во вторник, в среду на всей территории области ввели режим ЧС. На юге острова третьи сутки закрыты участки дорог федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в ряд муниципалитетов. В Южно-Сахалинске второй день не работает общественный транспорт из-за нулевой видимости на дорогах, отменены поезда, с понедельника закрыта паромная переправа Холмск – Ванино между Сахалином и материком. Школьники со вторника обучаются в дистанционной форме.
По информации сахалинского управления Росгидромета, погода начнет улучшаться в субботу.