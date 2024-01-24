https://ria.ru/20240124/zemletryaseniya-1923131782.html

В Киргизии произошло два землетрясения

В Киргизии произошло два землетрясения - РИА Новости, 24.01.2024

В Киргизии произошло два землетрясения

В Киргизии в ночь на среду произошли два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:56

2024-01-24T08:56

2024-01-24T08:56

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БИШКЕК, 24 янв - РИА Новости. В Киргизии в ночь на среду произошли два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. "По информации, предоставленной институтом сейсмологии Кыргызстана, 24 января в 01:11 (22:11 мск 23 января - ред.) на территории Китайской Народной Республики было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5. Оно ощущалось в селе Ыштык Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и в селе Каджи-Сай Тонского района", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, подземные толчки повторились в 02:38 (23:38 мск) уже магнитудой 6,5. В ближайших к эпицентру киргизских селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области интенсивность землетрясения составила около 3 баллов. "По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясений нет. В настоящее время в регионах республики, где произошли землетрясения, МЧС совместно с комиссией гражданской обороны проводят проверочные работы", - уточнили в ведомстве. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от границы с Киргизией, в 339 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах республики интенсивность составила 5 баллов, на руднике Кумтор – 6. В столице Киргизии толчки ощущались примерно на уровне 3-4 баллов. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923130120.html

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в мире, киргизия, иссык-кульская область