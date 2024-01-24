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Восемь заявок подано от Забайкалья на конкурс брендов РФ "Знай наших" - РИА Новости, 24.01.2024
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13:24 24.01.2024
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Восемь заявок подано от Забайкалья на конкурс брендов РФ "Знай наших"
Восемь заявок подано от Забайкалья на конкурс брендов РФ "Знай наших" - РИА Новости, 24.01.2024
Восемь заявок подано от Забайкалья на конкурс брендов РФ "Знай наших"
Восемь заявок подано от Забайкальского края для участия в конкурсе новых российских брендов "Знай наших", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:24
2024-01-24T13:24
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Восемь заявок подано от Забайкальского края для участия в конкурсе новых российских брендов "Знай наших", сообщает пресс-служба регионального правительства. В текущем году "Агентство стратегических инициатив" проводит очередной форум "Сильные идеи для нового времени". В рамках этого форума уже во второй раз проводится конкурс новых российских брендов "Знай наших". В том числе от Забайкалья поступила заявка от бренда натуральной косметики Natural Kosmetiks by Natalia Korzhenko, которую начала производить жительница Читы Наталья Корженко. Как рассказала создательница бренда, идея открытия собственной марки косметики была у нее еще в детстве, но пришла она к ней не сразу. "Я поступила в университет, получила образование юриста. Десять лет работала с людьми, разбираясь в их жизненных ситуациях. И в 2021 году случайно на вебинаре я услышала, что косметический крем сварить не сложнее, чем крем для торта. После этого жизнь изменилась", - сказала Корженко. После этого девушка получила статус самозанятой и начала производить косметику. АСИ и фонд "Росконгресс" в прошлом году объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших", цель которого – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Срок подачи заявлений до 31 января. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии".
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твой бизнес – новости, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Восемь заявок подано от Забайкалья на конкурс брендов РФ "Знай наших"

© Фото : Пресс-служба министерства экономического развития ЗабайкальяНаталья Корженко
Наталья Корженко - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
Наталья Корженко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Восемь заявок подано от Забайкальского края для участия в конкурсе новых российских брендов "Знай наших", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В текущем году "Агентство стратегических инициатив" проводит очередной форум "Сильные идеи для нового времени". В рамках этого форума уже во второй раз проводится конкурс новых российских брендов "Знай наших".
В том числе от Забайкалья поступила заявка от бренда натуральной косметики Natural Kosmetiks by Natalia Korzhenko, которую начала производить жительница Читы Наталья Корженко.
Как рассказала создательница бренда, идея открытия собственной марки косметики была у нее еще в детстве, но пришла она к ней не сразу.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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23 января, 17:17
"Я поступила в университет, получила образование юриста. Десять лет работала с людьми, разбираясь в их жизненных ситуациях. И в 2021 году случайно на вебинаре я услышала, что косметический крем сварить не сложнее, чем крем для торта. После этого жизнь изменилась", - сказала Корженко.
После этого девушка получила статус самозанятой и начала производить косметику.
АСИ и фонд "Росконгресс" в прошлом году объявили о старте конкурса новых российских брендов "Знай наших", цель которого – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Срок подачи заявлений до 31 января. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.
Во втором сезоне заявки принимают по пяти направлениям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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