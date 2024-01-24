https://ria.ru/20240124/yuzhno-sakhalinsk-1923112309.html

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 24.01.2024

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды в среду объявлен в Южно-Сахалинске, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:23

2024-01-24T03:23

2024-01-24T03:23

сахалин

южно-сахалинск

происшествия

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды в среду объявлен в Южно-Сахалинске, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме", – написал глава региона в Telegram-канале, призвав руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков - обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог. По информации администрации Южно-Сахалинска, в среду прекращена работа всего общественного транспорта в городском округе из-за сильной метели, нулевой видимости и сильных порывов ветра. В областном центре идет организация работы скорой медицинской помощи в частном секторе, где затруднено движение спецтранспорта. Для расчистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы. В случае необходимости для бригад скорой помощи будет организовано сопровождение МЧС. По магистральным улицам проблем с проездом для врачей нет. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, южно-сахалинск, происшествия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)