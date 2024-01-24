https://ria.ru/20240124/yuzhno-sakhalinsk-1923112309.html
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 24.01.2024
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды в среду объявлен в Южно-Сахалинске, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:23
2024-01-24T03:23
2024-01-24T03:23
сахалин
южно-сахалинск
происшествия
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды в среду объявлен в Южно-Сахалинске, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме", – написал глава региона в Telegram-канале, призвав руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков - обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог. По информации администрации Южно-Сахалинска, в среду прекращена работа всего общественного транспорта в городском округе из-за сильной метели, нулевой видимости и сильных порывов ветра. В областном центре идет организация работы скорой медицинской помощи в частном секторе, где затруднено движение спецтранспорта. Для расчистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы. В случае необходимости для бригад скорой помощи будет организовано сопровождение МЧС. По магистральным улицам проблем с проездом для врачей нет. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду.
https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, южно-сахалинск, происшествия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Южно-Сахалинск, Происшествия, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды
Губернатор Лимаренко: в Южно-Сахалинске из-за непогоды введен режим ЧС