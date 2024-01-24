https://ria.ru/20240124/yemen-1923308376.html
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила со ссылкой на экипаж, что беспилотник пытался приблизиться к контейнеровозу... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:54
2024-01-24T21:54
2024-01-24T21:54
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ансар алла
военно-морские силы сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила со ссылкой на экипаж, что беспилотник пытался приблизиться к контейнеровозу под флагом США в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха. "Экипаж контейнеровоза под флагом США сообщил о приближении беспилотного летательного аппарата примерно в 80 км (50 морских миль) к югу от йеменского порта Моха и взрыве в 100 метрах от правого борта судна", – передает агентство Рейтер со ссылкой на Ambrey. Судно не получило повреждений, пострадавших нет. Отмечается, что судно под флагом США было "одним из двух американских контейнеровозов, направлявшихся на север в сопровождении ВМС США". Оба судна в последний раз заходили в Салалу, Оман. Ранее в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о совершенной неизвестными атаке на судно в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха, уточнялось, что в 100 метрах от судна произошел взрыв. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, сша, красное море, израиль, ансар алла, военно-морские силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Военно-морские силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
Рейтер: судно под флагом США сообщило о приближении БПЛА вблизи Йемена