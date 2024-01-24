https://ria.ru/20240124/yemen-1923235839.html

Британские ВМС сообщили подробности инцидента с судном у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили подробности инцидента с судном у берегов Йемена - РИА Новости, 24.01.2024

Британские ВМС сообщили подробности инцидента с судном у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации о взрыве около РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:19

2024-01-24T16:19

2024-01-24T16:32

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации о взрыве около судна у берегов йеменского порта Моха, корабль и экипаж находятся в безопасности. Ранее управление сообщило об инциденте у берегов Йемена без указания деталей произошедшего. "Капитан сообщил о взрыве примерно в 100 метрах от судна по правому борту. Судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало", - говорится в заявлении управления. UKMTO уточнило, что инцидент произошел в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха. Ранее местом произошедшего указывался район в 45 морских милях к югу от порта Аден. Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания