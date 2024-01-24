Британские ВМС сообщили подробности инцидента с судном у берегов Йемена
ВМС Великобритании: взрыв прогремел в 100 м от судна у йеменского порта Моха
© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о получении информации о взрыве около судна у берегов йеменского порта Моха, корабль и экипаж находятся в безопасности.
Ранее управление сообщило об инциденте у берегов Йемена без указания деталей произошедшего.
«
"Капитан сообщил о взрыве примерно в 100 метрах от судна по правому борту. Судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало", - говорится в заявлении управления.
UKMTO уточнило, что инцидент произошел в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха. Ранее местом произошедшего указывался район в 45 морских милях к югу от порта Аден.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.