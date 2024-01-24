https://ria.ru/20240124/yaponiya-1923111012.html

Япония в 2023 году увеличила импорт зерновых из России на 381,8 процента

Япония в 2023 году увеличила импорт зерновых из России на 381,8 процента - РИА Новости, 24.01.2024

Япония в 2023 году увеличила импорт зерновых из России на 381,8 процента

Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8%, но снизила импорт рыбы, овощей и фруктов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:01

2024-01-24T03:01

2024-01-24T03:26

япония

россия

экономика

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ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8%, но снизила импорт рыбы, овощей и фруктов, свидетельствуют обнародованные в среду данные японского министерства финансов.Так, импорт российской рыбы и рыбной продукции в 2023 году просел на 16,4% по сравнению с показателями 2022 календарного года, импорт овощей упал на 48,9%, а фруктов – на 96,7%. Кроме этого, Япония в 2023 году не импортировала соевые бобы из РФ.Вместе с этим, в декабре 2023 года Япония нарастила импорт российской рыбы и рыбной продукции на 41,3% по сравнению с декабрем 2022 года, но сократила импорт зерновых на 54,9%, а овощей – на 46,2%.

https://ria.ru/20240117/rossiya-1921881637.html

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япония, россия, экономика