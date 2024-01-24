Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью России и Белоруссии.
"Только мероприятий в этом году гуманитарно-образовательного профиля и гражданско-патриотической направленности у нас их будет тридцать семь. При том, что еще три года назад было только двадцать. Мы это понимаем и как работу с молодежью", - заявил в среду Мезенцев, выступая на пятом форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.
По его словам, в работе с молодежью Союзного государства важно уделять особое внимание сохранению исторической памяти народов России и Белоруссии. "Потому что не только профессиональные знания сегодня нам нужны, нам нужна и гражданская позиция, уважение к исторической правде, уважение к общей истории российского и белорусского народов", - добавил госсекретарь СГ.