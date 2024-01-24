https://ria.ru/20240124/vospitanie-1923233345.html

Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии

Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2024

Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:05

2024-01-24T16:05

2024-01-24T16:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью России и Белоруссии. "Только мероприятий в этом году гуманитарно-образовательного профиля и гражданско-патриотической направленности у нас их будет тридцать семь. При том, что еще три года назад было только двадцать. Мы это понимаем и как работу с молодежью", - заявил в среду Мезенцев, выступая на пятом форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии. По его словам, в работе с молодежью Союзного государства важно уделять особое внимание сохранению исторической памяти народов России и Белоруссии. "Потому что не только профессиональные знания сегодня нам нужны, нам нужна и гражданская позиция, уважение к исторической правде, уважение к общей истории российского и белорусского народов", - добавил госсекретарь СГ.

https://ria.ru/20240118/zakony-1922080738.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев