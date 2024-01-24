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Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2024
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16:05 24.01.2024
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Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии
Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2024
Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:05
2024-01-24T16:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью России и Белоруссии. "Только мероприятий в этом году гуманитарно-образовательного профиля и гражданско-патриотической направленности у нас их будет тридцать семь. При том, что еще три года назад было только двадцать. Мы это понимаем и как работу с молодежью", - заявил в среду Мезенцев, выступая на пятом форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии. По его словам, в работе с молодежью Союзного государства важно уделять особое внимание сохранению исторической памяти народов России и Белоруссии. "Потому что не только профессиональные знания сегодня нам нужны, нам нужна и гражданская позиция, уважение к исторической правде, уважение к общей истории российского и белорусского народов", - добавил госсекретарь СГ.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев отметил важность патриотического воспитания в РФ и Белоруссии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал о важности гражданско-патриотического воспитания в работе с молодежью России и Белоруссии.
"Только мероприятий в этом году гуманитарно-образовательного профиля и гражданско-патриотической направленности у нас их будет тридцать семь. При том, что еще три года назад было только двадцать. Мы это понимаем и как работу с молодежью", - заявил в среду Мезенцев, выступая на пятом форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.
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По его словам, в работе с молодежью Союзного государства важно уделять особое внимание сохранению исторической памяти народов России и Белоруссии. "Потому что не только профессиональные знания сегодня нам нужны, нам нужна и гражданская позиция, уважение к исторической правде, уважение к общей истории российского и белорусского народов", - добавил госсекретарь СГ.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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