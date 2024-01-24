https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:24

2024-01-24T15:24

2024-01-24T19:33

специальная военная операция на украине

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.Позже главред развеяла украинские фейки о том, что 17 человек из этого списка якобы обменяли в начале месяца. Симоньян рассказала, что украинцы согласовали список пленных три дня назад."Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — объяснила она.Данные про еще 16 "освобожденных ранее" Симоньян назвала очередным украинским вбросом и призвала подписчиков не вестись на фейки.Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ил-76, крушение ил-76 в белгородской области