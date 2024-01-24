Рейтинг@Mail.ru
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 24.01.2024 (обновлено: 19:33 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:24
2024-01-24T19:33
специальная военная операция на украине
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.Позже главред развеяла украинские фейки о том, что 17 человек из этого списка якобы обменяли в начале месяца. Симоньян рассказала, что украинцы согласовали список пленных три дня назад."Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — объяснила она.Данные про еще 16 "освобожденных ранее" Симоньян назвала очередным украинским вбросом и призвала подписчиков не вестись на фейки.Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_140:74:845:603_1920x0_80_0_0_92e340f10075a583cc0c8f6a4f77603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76

Симоньян опубликовала список украинских пленных с разбившегося борта Ил-76

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.
Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4
Позже главред развеяла украинские фейки о том, что 17 человек из этого списка якобы обменяли в начале месяца. Симоньян рассказала, что украинцы согласовали список пленных три дня назад.
"Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — объяснила она.
Данные про еще 16 "освобожденных ранее" Симоньян назвала очередным украинским вбросом и призвала подписчиков не вестись на фейки.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала