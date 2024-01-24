https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:24
2024-01-24T15:24
2024-01-24T19:33
специальная военная операция на украине
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.Позже главред развеяла украинские фейки о том, что 17 человек из этого списка якобы обменяли в начале месяца. Симоньян рассказала, что украинцы согласовали список пленных три дня назад."Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — объяснила она.Данные про еще 16 "освобожденных ранее" Симоньян назвала очередным украинским вбросом и призвала подписчиков не вестись на фейки.Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html
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ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Симоньян опубликовала список украинских пленных с разбившегося борта Ил-76
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале
список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.
Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
1 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
2 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
3 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
4 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
1 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
2 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
3 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76
4 из 4
Позже главред развеяла украинские фейки о том, что 17 человек из этого списка якобы обменяли в начале месяца. Симоньян рассказала, что украинцы согласовали список пленных три дня назад.
"Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — объяснила она.
Данные про еще 16 "освобожденных ранее" Симоньян назвала очередным украинским вбросом и призвала подписчиков не вестись на фейки.
Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ