https://ria.ru/20240124/voenkomat-1923166847.html

В Одессе женщины не пускали в маршрутку сотрудника военкомата, пишут СМИ

В Одессе женщины не пускали в маршрутку сотрудника военкомата, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

В Одессе женщины не пускали в маршрутку сотрудника военкомата, пишут СМИ

Женщины в Одессе пытались вытолкать из маршрутки сотрудника военкомата, который хотел раздать повестки военнообязанным, сообщает местное издание "Думская" в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Женщины в Одессе пытались вытолкать из маршрутки сотрудника военкомата, который хотел раздать повестки военнообязанным, сообщает местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.)", - говорится в сообщении. На сопровождающей публикацию видеозаписи мужчина в военной форме пытается зайти в маршрутное такси, но женщины заслоняют ему вход. Военный старается втиснуться в салон, на что одна из пассажирок поинтересовалась, неужели он собирается воевать с женщинами, а другая посоветовала ему отправиться на фронт. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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в мире, украина, одесса, владимир зеленский