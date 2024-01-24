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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:09
2024-01-24T15:09
2024-01-24T15:09
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре слышно звук взрыва, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги