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На Украине заявили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.01.2024
На Украине заявили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой общине области в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:31
2024-01-24T09:31
2024-01-24T09:31
специальная военная операция на украине
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николай лукашук
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой общине области в результате взрыва. Согласно опубликованно им информации, область подверглась ударам, в результате в Марганецкой общине повреждены несколько "хозяйственных сооружений, газопровод и линии электропередачи". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
На Украине заявили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области
Власти Днепропетровской области заявили о повреждении ЛЭП из-за взрыва