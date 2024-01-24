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Образование избирательных участков за рубежом завершится сегодня

Образование избирательных участков за рубежом завершится сегодня - РИА Новости, 24.01.2024

Образование избирательных участков за рубежом завершится сегодня

Процесс образования избирательных участков за рубежом завершается сегодня, 24 января, информация об их количестве поступит до 3 февраля, сообщил член ЦИК РФ... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:14

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Процесс образования избирательных участков за рубежом завершается сегодня, 24 января, информация об их количестве поступит до 3 февраля, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев. "Сегодня, 24 января, завершается процесс образования избирательных участков за рубежом. И до 3 февраля из министерства иностранных дел России поступит информация о количестве и местах образования этих избирательных участков", - сказал Андреев на заседании ЦИК.

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